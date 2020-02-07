"Я – настоящий мужик, брею подмышки": игрок "Динамо" рассказал о личной гигиене

Николай Шапаренко поделился мнением о том, должны ли мужчины брить подмышки

Николай Шапаренко / Фото: Dynamo.kiev.ua

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Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился мнением о том, должны ли брить подмышки мужчины, а также рассказал о своей гигиене.

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"В Америке у баскетболистов там нормально волос. Они так играют, это нормально для них. У нас – я не знаю. У каждого свое мнение. Кто-то нормально к этому относится, кто-то – нет. Мне все равно. Я брею. Я – настоящий мужик, брею подмышки", – рассказал Шапаренко.

"Девушкам – в обязательном порядке. Надо следить за собой. Если она придет к тебе на свидание, случайно ручку подымет. Думаю, ты уже будешь на нее по-другому смотреть – соберешься и уйдешь", – отметил игрок.

В нынешнем сезоне Николай Шапаренко провел восемь матчей за "Динамо", отметившись одним голом. В августе хавбек не проходил в состав первой команды киевлян.

Кстати, бунтарю из "Динамо" приписывают желание уехать в Россию. Венгерский защитник сам спровоцировал конфликт, из-за которого его перевели в молодежный состав.

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