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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Я с большим уважением отношусь к каждой команде": Шева поблагодарил клубы УПЛ за смену календаря

24 января, 17:55

Теперь наставник сборной Украины ожидает решения от УАФ

Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября

Андрей Шевченко. Соперники сборной Украины на Евро-2020 станут известны 30 ноября / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил клубы чемпионата Украины за поддержку предложения об изменении календаря. Ранее мы рассказывали, что в УПЛ решили изменить календарь ради сборной Украины

"Хочу поблагодарить клубы Украинской Премьер-лиги (УПЛ) за то, что согласились на изменения расписания чемпионата Украины. Я с большим уважением отношусь к календарю, каждой команде и регламенту. Очень приятно, что клубы с пониманием восприняли нашу инициативу уплотнить график игр весной. Теперь я надеюсь на положительное решение и исполкома УАФ. Моя просьба, прежде всего, была связана с желанием предоставить перед подготовкой к Евро-2020 время на отдых игрокам команд, которые больше всего представлены в национальной сборной", – отметил Шевченко.

"Я уверен, что после завершения первого этапа чемпионата премьер-лиги будет сформирован календарь второго этапа с учетом того, что кандидаты в сборную из ведущих клубов должны иметь время на восстановление после финиша чемпионата и перед началом подготовки к Евро в этом чрезвычайно длинном сезоне", – сказал наставник сборной.

Мы рассказывали о том, кем заменить Яремчука и Беседина в атаке сборной Украины. Андрею Шевченко нужно искать усиление в линии нападения на чемпионат Европы.

Смотрите обзор поединка Сербия – Украина:

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Андрей Шевченко Сборная Украины УПЛ

Источник: ФФУ

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