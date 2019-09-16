"Я услышал": Коноплянка рассказал о роли Зеленского в его возвращении в Украину

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, почему решил вернуться в чемпионат Украины. Напомним, "горняки" подписали с экс-вингером немецкого "Шальке" контракт на три года. В составе дончан Коноплянка уже успел отличиться победным ассистом в игре с "Зарей".

"Почему я вернулся на родную землю? Услышал слова президента страны (о том, что нужно возвращаться в Украину), – заявил Евгений Коноплянка в эфире программы "Профутбол". – На самом деле почему бы и нет, почему не вернуть чемпионат, который был 4 года назад? В Европе все тоже хорошо, хорошие чемпионаты и команды, но своих людей мы будем радовать? Они тоже заскучали, как я слышал. Народ тоже хочет видеть тот футбол, который показывает Европа. Я первым ушел, а теперь первым вернулся".

Смотрите, как Коноплянка отдал голевой пас на Мораеса

Как мы писали ранее, в экспертной среде высоко оценили дебют Коноплянки за "Шахтер". "Коноплянка вышел на поле, и такое впечатление, что с Исмаили, Марлосом, Мораесом он играет уже не первый год – настолько они друг друга понимают, – отметил Сергей Морозов. – При этом было видно, что он вышел не подыгрывать, а быть одним из лидеров".

Также сообщалось, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

Позже врач "Шахтера" Артур Глущенко в программе "Великий футбол" рассказал: "У Тайсона стабильное состояние после сотрясения головного мозга. Его жизни ничто не угрожает, дополнительных повреждений не выявлено. Но его участие в игре с "Манчестер Сити" под вопросом".

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