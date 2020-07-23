"Я в шоке! Это плевок мне в душу!": эмоциональная реакция Блохина на приход Луческу в "Динамо"

Олег Блохин признался, что теперь не будет болеть за "Динамо"

Легендарный футболист "Динамо" и бывший тренер киевского клуба Олег Блохин очень эмоционально и негативно высказался о решении руководства команды пригласить на должность главного тренера Мирчу Луческу. Сегодня 74-летний румынский специалист подписал контракт по схеме 2+1, а значит, может остаться в Киеве на три года.

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"Это плевок. Это мне личный плевок. Что говорил Луческу про "Динамо", про историю, про Лобановского, про всю традицию клуба. Это плевок мне в душу. Человек, который работал в "Шахтере" 12 лет, наговорил столько про "Динамо", ну как? Вы же читали, наверное, все это? Что он сделал в сборной Турции, в "Зените"? Что он сделал? Четыре или три года уже не работает, что он может сделать с "Динамо"? Это плевок в душу. Я не забуду, что он говорил о традициях "Динамо", Лобановского и все остальное. Кто угодно – только не Луческу. Для меня лично все равно, кто был бы", – сказал Блохин.

На вопрос, будет ли Блохин болеть за "Динамо" при Мирче Луческу, обладатель "Золотого мяча" ответил так: "Ни при каких условиях. Я же еще раз говорю – это плевок мне лично в душу. Не знаю, как другие там. Думаю, для ребят, которые прошли через "Динамо", – это плевок, просто плевок. Я в шоке, честно", – сказал Блохин в интервью tribuna.

Ранее стало известно, что ультрас "Динамо" готовят акции протеста против назначения Луческу. Фанаты даже призывают работников клуба, "у которых осталась хоть капля самоуважения", написать заявления об увольнении.

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