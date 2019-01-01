"Я вел себя неподобающе": Алиев извинился за конфликт с полицейским

Александр Алиев / Фото: Instagram

Бывший игрок "Динамо" и Александр Алиев извинился перед сотрудниками полиции за свое поведения. Ранее футболист жестко поговорил с полицейским после остановки патрульной полицией автомобиля, в котором ехали его друзья.

"Друзья. Вы наверное уже видели видео, где показан мой конфликт с полицией. Я так и не понял, за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Приношу свои извинения сотрудникам полиции. Простите меня, пожалуйста. Я был не прав", – написал Алиев на своей странице в Facebook.

Напомним, что в январе нынешнего года по факту насилия и избиения бывшей супруги против Алиева были возбуждены пять уголовных дел.Бывшая супруга футболиста Татьяна утверждает: "Если я исчезну – это будет его рук дело. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову".

Ранее футболист жестко раскритиковал игру киевлян под руководством Алексея Михайличенко. Игрок заявил, что ему Противно смотреть на это "Динамо".

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