"Я знаю, куда перешел": Коноплянка дал первое интервью в качестве игрока "Шахтера"

Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка дал первое интервью в качестве игрока "Шахтера". Напомним, в понедельник, 2 сентября, лидер сборной Украины заключил с "горняками" контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

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- Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой, – заявил Евгений Коноплянка.



- Ты рад вернуться в Украину?

- Да, конечно. Это мой дом.



- Как ты следил за "Шахтером"?

- Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби "Шахтер" – "Динамо" тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков – для меня здесь никаких сюрпризов.





- Не секрет, что ты мог стать футболистом "Шахтера" еще несколько лет назад, но это произошло только сейчас. От судьбы не уйдешь?

- Было дело. Скажу так: "Шахтер" захотел меня больше, чем остальные клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

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- Твои личные футбольные амбиции совпадают с амбициями "Шахтера"?

- Сто процентов. Но мы можем разговаривать много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по зубам. Нужно ставить цели.

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- И ты готов бороться за чемпионство…

- Об этом даже нечего говорить – задача номер один. Потому я здесь. Хочу каждый год поднимать трофей чемпиона Украины.



- Ты с кем-то советовался до перехода?

- А что советоваться? Сколько я играл в "Днепре", девять лет? Я знаю "Шахтер", так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное – их достичь.





- Сейчас хорошая возможность обратиться к болельщикам.

- Даже не знаю, что добавить. Думаю, действительно преданные фаны будут болеть и переживать до конца. Я желаю болельщикам всегда оставаться с нами – как в трудные минуты, так и в хорошие. Будьте с нами!

Отметим, что свой первый матч за "горняков" Евгений может провести 14 сентября. В этот день дончане в рамках чемпионата Украины будут принимать "Зарю". Напомним, накануне "Шахтер" разгромил "Олимпик" в дерби и ушел на перерыв в УПЛ с максимумом очков.

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