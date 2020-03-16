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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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За четыре минуты футболиста в игре "Шахтер" заплатит "Карпатам" 100 тысяч евро

16 марта, 16:07

Вадим Авдасев

Нападающий Даниил Сикан сыграл за донецкую команду пять матчей в чемпионате страны

Интересная ситуация сложилась с трансфером молодого форварда Даниила Сикана из "Карпат" в "Шахтер". Ныне 18-летний футболист перешел из львовской команды в донецкую в январе 2019 года. По одному из пунктов договора, подписанного год назад, "горняки" должны заплатить "львам" дополнительные 100 тысяч евро, если Сикан проведет за "Шахтер" пять матчей в чемпионате Украины. Об этом сообщили ведущие передачи на You-Tube-канале "Та То Таке". К слову, тренера и игрока "Зари" назвали лучшими в 23 туре чемпионата Украины – за победу над "Шахтером".

Даниил пятый раз вышел на поле в форме "горняков" во встрече прошлого тура с "Зарей". Причем на поле он провел всего четыре минуты. Как бы то ни было, пятое появление парня в составе "Шахтера" приносит "Карпатам" еще сто тысяч евро. По информации Тransfermarkt, в 2019-м "Шахтер" заплатил "Карпатам" за переход игрока 150 тысяч евро.

Правда, подопечным Луиша Каштру Сикан пока что не особо помог, не отличившись ни голом, ни результативной передачей. А вот в составе молодежной сборной Украины (U-20), которая стала чемпионом мира, Данило забил в Польше четыре мяча.

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Карпаты Львов трансфер Даниил Сикан

Источник: Та то Таке

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