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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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За победу над аутсайдером: тренера и футболиста "Александрии" признали лучшими в 21-м туре чемпионата

5 марта, 14:13

Вадим Авдасев

Лауреатами стали Владимир Шаран и его подопечный Максим Третьяков

Сегодня Украинская Премьер-лига определила лучших игрока и тренера в 21-м туре чемпионата страны. Ими стали представители "Александрии" – недавнего нашего участника группового этапа Лиги Европы. Как мы сообщали, "Карпаты" разгромно проиграли "Александрии".

За гостевой успех во Львове лучшим тренером тура УПЛ назвали Владимира Шарана, а игроком – полузащитника Максима Третьякова. Вчера футболист сделал дубль, забив один из мячей – с 11-метрового. Интересно, что завтра у парня – День рождения, ему исполнится 24 года. Также эксперты отметили Владислава Кабаева из "Зари", "горняков" Евгения Коноплянку и Тайсона.

К слову, в экспертный совет лиги входят Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

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В ближайшие выходные пройдет 22-й тур – последний на первом этапе. После него 12 команд УПЛ поделятся на шестерки, в которых и проведут остаток чемпионата.

Смотрите, как "Александрия" играла вничью со "Львовом"

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футбол чемпионат Украины Владимир Шаран премьер-лига ФК Александрия Максим Третьяков

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