За победу над "Динамо" футболисты "Десны" получили по 100 000, за "Зарю" обещали вдвое больше

А у луганского клуба долги по зарплатам за три месяца - источник

Журналист Олег Ящук в эфире программы "Футбольный формат" рассказал о размере премиальных для футболистов черниговской "Десны" за победу над киевским "Динамо"со счетом 3:2 в чемпионате Украины. А в последнем туре динамовцы уступили "Колосу", и это поражение стало последним на посту столичного клуба для тренера "бело-синих" Алексея Михайличенко.

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"В "Десне" обижались по поводу нашего инсайда, что они получили за победу над "Динамо" каждый по 100 тысяч гривен. Знаю, что за победу над "Зарей" обещали еще большие премиальные — почти в два раза больше каждому игроку, который вышел в основе", — сказал Ящук.

"Десна" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Также журналист сообщил, что, несмотря на успешное окончание сезона, в луганской "Заре" большие долги по зарплате. Так, по словам Ящука, футболистам должны приблизительно за три месяца. Кроме того, не выплачены премиальные за третье место в чемпионате. Подтвердил наличие задолженности и защитник клуба Александр Тымчик. Правда, футболист не уточнил, о какой сумме идет речь.

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Ранее мы также сообщали, что сразу четыре футболиста стали лучшими ассистентами чемпионата Украины.

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