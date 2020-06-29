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За победу над "Динамо": лучшими в туре Премьер-лига назвала футболиста и тренера "Десны"

29 июня, 16:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Защитник Андрей Гитченко и его наставник Александр Рябоконь стали лауреатами выходных

В минувшие выходные прошли все шесть матчей 28-го тура чемпионата Украины. В частности, громкой сенсацией завершился поединок в Чернигове. Мы писали, что тренер "Десны" раскрыл секрет первой в истории домашней победы над "Динамо".

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Сегодня, в понедельник, украинская Премьер-лига определила лауреатов тура. Ожидаемо лучшим наставником Всеукраинское объединение тренеров назвало Александра Рябоконя из "Десны". А лучшим игроком выходных стал защитник Андрей Гитченко, который забил решающий мяч в ворота подопечных Алексея Михайличенко. В голосовании он обошел форварда "Колоса" Владимира Лысенко, отметившегося дублем во встрече с "Александрией".

В состав экспертного совета входят: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко.

Недавно лучшим футболистом Украины признан нападающий "Десны", которого в упор не видит Шева.

Смотрите, как Гитченко забивал в ворота "Александрии", когда "Десна" разгромила соперника в гостях 5:1

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