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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"За топ-6 были обещаны премиальные": форвард "Колоса" о деньгах за элиту и что на них можно купить

21 апреля, 15:19

Елена Павлова

Также футболист отметил несколько самых запоминающихся матчей в текущем сезоне

Нападающий "Колоса" Олег Кожушко рассказал, что за попадание команды из Ковалевки в ТОП-6 украинской Премьер-лиги, футболистам были обещаны премиальные. Ранее мы сообщали, что тренер "Колоса" призвал остановить чемпионат Украины одним из первых: "Траурная обстановка никому не нужна".

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"За ТОП-6 были обещаны премиальные, но сразу все разъехались, еще ничего не получили. Что можно купить на ту сумму? Сложно сказать, у всех она будет разная. Пока что денег нет, поэтому мы не знаем, как оно будет. Когда получим, тогда посмотрим, что можно будет купить. Как бы потратил те деньги? Положил бы на карточку, пусть лежат, а там бы уже думал."

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Также Олег отметил несколько самых запоминающихся матчей для "Колоса" в текущем сезоне.

"Против "Александрии" очень запоминающийся, потому что нам было очень важно набрать шесть очков за два поединка, чтобы были шансы попасть в первую шестерку. С "Карпатами" тоже очень эмоциональный. "Александрия", наверное, немного более запомнилась, потому что команда выступала в Лиге Европы на групповом этапе, не проигрывала дома шесть-семь матчей. Было здорово забить на 90 минуте", – признался Кожушко.

Смотрите, как "Колос" уступил Александрии перед остановкой чемпионата

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Александрия премиальные Колос Ковалевка УПЛ Олег Кожушко

Источник: Football.ua

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