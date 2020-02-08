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"Заберите у них арендованных игроков – и команды нет": бывший тренер "Динамо" жестоко накинулся на "Зарю"

8 февраля, 16:25

Также легендарный игрок оценил перспективы киевлян в УПЛ

Леонид Буряк

Леонид Буряк / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

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Бывший тренер "Динамо" Леонид Буряк не верит в то, что киевляне потеряют второе место в чемпионате Украины по итогам нынешнего сезона, а также рассказал о арендованных игроках "Зари".

"Не думаю, что "Динамо" окажется на третьем месте. Пока что нет команд, которые могут вытеснить киевлян. Половина игроков "Зари" арендованы у "Шахтера", половина – у "Динамо". Заберите этих игроков – и команды нет", – заявил Буряк YouTube-каналу Stargorod Sport.

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На данный момент в составе "Зари" играют два арендованных у "Динамо" игрока, и ни одного арендованного из "Шахтера".

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов не оставил без внимания интервью Леонида Буряка.

"Прочитал интервью Буряка. Что это? Зависть или некомпетентность?" – написал Рафаилов на своей странице в социальной сети Faceebook.

Ранее мы писали, что "Динамо" подписало нигерийского форварда, у которого были проблемы с визой. Бенито в ближайшее время присоединится к "Динамо" на сборах в Турции.

Смотрите, как "Шахтер" сыграл "товарняк" с датским "Сендерйюске" вничью 2:2:

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чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Леонид Буряк

Источник: Сегодня|Спорт

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