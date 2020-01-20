Забивал в Лиге Европы, вызывался в сборную Украины: "Ворскла" вернула своего бывшего форварда

Владислав Кулач / Фото: AFP

Полтавская "Ворскла" объявила о возвращении в команду украинского нападающего Владислава Кулача. Футболист, ранее выступавший за команду на правах аренды, подписал полноценный контракт на полтора года. Вместе с клубом он отправится на первый тренировочный сбор в Турцию.

Кулач является воспитанником донецкого "Шахтера", но пробиться в первую команду ему не удалось, поэтому он набирался опыта в различных арендах – 26-летний форвард успел поиграть в "Мариуполе", запорожском "Металлурге", "Стали", "Заре" "Александрии", турецком "Эскишехирспоре", а предыдущей его командой был венгерский "Гонвед".

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Во время "бронзового" сезона "Ворсклы" и матчей Лиги Европы Кулач демонстрировал хороший футбол, который подкреплен неплохой статистикой: 10 голов в 36 играх чемпионата Украины и двух голах в шести матчах группового этапа Лиги Европы. В 2018 году Кулач даже вызывался в сборную Украины.

Смотрите, как Кулач забивал в Лиге Европы:

Отметим, что сейчас "Ворскла" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Украины. В первом матче после зимней паузы полтавчане встретятся в Киеве с "Динамо". Кстати, когда "Ворскла" играла с "Динамо" на выезде несколько лет назад, в Полтаве ограбили дом как раз Кулача.

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