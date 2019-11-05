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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Забивной защитник "Динамо" сравнил Михайличенко с Кварцяным: откровения Шабанова

5 ноября, 16:24

Артем Шабанов рассказал о нюансах тренировочного процесса в "Динамо" при Алексее Михайличенко

Шабанов вместе с партнером по обороне Миколенко

Шабанов вместе с партнером по обороне Миколенко / Фото: Facebook

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Защитник "Динамо" Артем Шабанов, в свое время выступавший у Виталия Кварцяного в "Волыни", рассказал, как с приходом Алексея Михайличенко изменился тренировочный процесс в киевском клубе. Напомним, в последней игре "Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов".

Шабанов и Беседин

Шабанов и Беседин / Фото: Facebook

"Михайличенко принял команду в разгар сезона. Здесь ничего не сделаешь и не наработаешь. Конечно, он проводит теории, вносит коррективы, но это мелкие штрихи. Все примерно то же, что и при Хацкевиче. Тактические занятия проходят раз в неделю перед важными матчами, – говорит Артем Шабанов. – Главное отличие Михайличенко в том, что он заостряет внимание на прессинге, чтобы не давать сопернику контролировать мяч на своей половине. При Хацкевиче садились глубже и встречали соперника в средней зоне".

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Смотрите видео голов Шабанова в "Динамо"

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На вопрос, открыл ли Шабанов для себя что-то новое в тренировках Михайличенко, он ответил отрицательно. "Нет. Похожие тренировки были у Кварцяного – упражнения на скорость, один в один. Это очень любил Кварцяный, и Михайличенко приветствует", – рассказал в интервью журналу "Футбол" Шабанов.

Смотрите удаление динамовца Шабанова

Напомним, ранее о возможном возвращении в "Динамо" высказался Сергей Ребров. Высказался весьма скептически. "Вы хотите, чтобы я вернулся, и в команде было так же, как сейчас в "Реале" после возвращения Зидана?", – заявил специалист, возглавляющий сейчас венгерский "Ференцварош".

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