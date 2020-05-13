Заполучить любой ценой: бывший тренер "Шахтера" хочет забрать в Италию нападающего "горняков"

Итальянская "Рома" заинтересована в приобретении нападающего донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниора Мораеса. По информации RomaPress, игроки римлян Патрик Шик и Никола Калинич очень близки к тому, чтобы покинуть столичных "Волков" этим летом, так что боссы клуба будут искать игрока в линию атаки. И среди основных кандидатур на усиление "Ромы" – форвард "горняков".

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Источник сообщает, что главный тренер римлян Паулу Фонсека, который ранее возглавлял "Шахтер", порекомендовал спортивному директору Джанлуке Петрачи любой ценой попытаться заполучить своего бывшего игрока летом. Мораес является идеальным вариантом для Фонсеки, ведь знаком с системой португальского тренера и будет относительно недорогим трансфером для клуба, так как его контракт истекает в июне 2021 года.

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Жуниор Мораес / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Издание сообщает, что "Рома" в январе уже пыталась подписать Мораеса, но не смогла договориться с "Шахтером". Однако римский клуб уже начал новые переговоры с представителями игрока.

Напомним, что Мораес стал футболистом "Шахтера" в июле 2018-го и внес большой вклад в завоевание чемпионства, забив 19 мячей в Премьер-лиге и выиграв бомбардирскую гонку. Всего в сезоне-2018/2019 он провел 39 матчей и оформил 26 голов. В текущем сезоне Жуниор провел 31 матч, отличившись 20 голами и 9 результативными передачами. Ранее мы писали, что Жуниор Мораес быстрее всех забил 90 голов в чемпионате Украины.

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Смотрите, как Жуниор Мораес забивал за "Шахтер"

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