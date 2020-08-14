Запорожский "Металлург" наказан за неявку на матч, и теперь у Львова два клуба в Премьер-лиге

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел дело касательно неявки запорожского "Металлурга" на перенесенный матч 22-го тура ПФЛ против львовского "Руха". Как и ожидалось, запорожанам засчитали техническое поражение.

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"По результатам рассмотрения было принято решение о зачислении ФК "Рух" технической победы – 3:0, а ФК "Металлург" Запорожье – технического поражения со счетом 0:3 за неявку на матч без уважительной причины. Администрации ПФЛ поручено внести соответствующие изменения в турнирной таблице соревнований среди команд клубов первой лиги ПФЛ сезона-2019/2020. Решение вступает в силу с момента принятия", – говорится на сайте УАФ.

Таким образом, с 61 очком "Рух" занял второе место в Первой лиге вслед за "Минаем" и в следующем сезоне сыграет уже в Премьер-лиге. А у Львова будут две команды в элитном дивизионе.

"Рух"/Фото ФК "Рух" (Львов)

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Третьим новичком УПЛ станет "Ингулец", который взял бронзовые медали. Однако домашние матчи в чемпионате Украины он пока будет проводить не дома в Петрово, а в Кропивницком на стадионе местного футбольного клуба "Зирка", так как новая арена еще строится.

Смотрите, как "Ингулец" готовится к выступлениям в Премьер-Лиге

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