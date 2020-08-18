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Заработал 900 евро и получил два года: украинцы наказаны за договорные матчи в Беларуси

18 августа, 20:37

Елена Павлова Елена Павлова

Среди участников договорняков и полузащитник "Львова"

Полузащитник ПФК "Львов" Ярослав Богунов дисквалифицирован на два года Белорусской федерацией футбола за участие в договорных матчах. В 2017 году украинец выступал за белорусский "Нафтан" и в это время был замешан в договорняках. Ранее мы писали, что клуб украинца в Польше оштрафовали за участие в договорных матчах 16-летней давности.

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Помимо двухлетней дисквалификации, Богунов будет вынужден заплатить штраф в размере 200 б.в – более 55 тысяч гривен. Хотя футболист утверждал, что лишь один раз сыграл договорной матч.

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"За "Нафтан" играл в гостях против брестского "Динамо", ко мне за день до матча подошел Горбачев (игрок клуба. – Ред.) и предложил заработать 1000 долларов. Нужно было проиграть матч с разницей два мяча и больше. Я согласился. Я вышел на замену, играл как обычно. Брест был силен, мне даже не приходилось поддаваться. Ничего особо не делал, голевых моментов у меня не было. После игры Горбачев похлопал меня по плечу и сказал, что все нормально. Потом передал мне 900 евро. Я взял", – цитирует Богунова "Прессбол".

Ярослав Богунов

Ярослав Богунов / Фото: ФК "Львов"

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Также в списке наказанных в Беларуси футболистов есть украинский хавбек Максим Каленчук, который сейчас выступает за "Витебск". Он получил дисквалификацию на два матча и оштрафован на 10 б.в. А самое суровое наказание получили россиянин Дмитрий Айдов, белорусы Михаил Горбачев и Александр Тарликовский. Они считаются в Беларуси персоной нон грата и пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности.

Ранее мы также сообщали, что сразу 20 участникам договорных футбольных матчей в Беларуси дали разные сроки лишения свободы.

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