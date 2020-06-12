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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заре" по силам обойти "Динамо" в борьбе за второе место": Вернидуб следит за бывшей командой

12 июня, 12:09

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Луганчане сыграют с киевлянами в чемпионате Украины уже в ближайшую субботу

Уже завтра откроется третий после длительной паузы тур украинской Премьер-лиги. В центральном матче в Запорожье сойдутся луганская "Заря" и киевское "Динамо". К слову, перед матчем с "Динамо" "Заря" таки прошла необходимый тест на коронавирус.

К поединку будет приковано внимание многих специалистов. Будет его смотреть и бывший наставник "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас тренирует в Беларуси солигорский "Шахтер":

"Конечно же, я слежу за чемпионатом Украины и в том числе за выступлениями "Зари". Я отдал луганскому клубу много лет своей жизни. И теперь желаю команде достичь поставленных целей и выполнить задачи, к которым она стремится. Я считаю, что "Заре" по силам выиграть второе место в чемпионате. Причем в дуэли не только с "Динамо". Там ведь в борьбе еще "Десна" и "Александрия". Думаю, концовка чемпионата Украины будет интригующей и напряженной".

Сейчас "Заря" и "Динамо" набрали по 49 очков в 25 матчах, но луганчане находится выше, на второй позиции, по дополнительным показателям.

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Накануне Виктор Скрипник рассказал о готовности "Зари" к матчу с "Динамо": "Новости о кризисе в "Заре" узнаем из прессы".

Смотрите, как "Заря" уступила "Александрии" в чемпионате Украины после возобновления

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футбол чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Юрий Вернидуб

Источники: xsport.ua , Metaratings

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