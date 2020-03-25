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"Зарплаты футболистам надо платить, контракты никто не отменял", – вратарь "Мариуполя"

25 марта, 10:00

Вадим Авдасев

Рустам Худжамов считает, что нельзя рисковать болельщиками на трибунах стадионов

Как известно, из-за эпидемии коронавируса спортивные соревнования остановлены. В том числе и чемпионат Украины по футболу. Кстати, читайте, как игрок "Динамо" празднует день рождения во время карантина.

Многие уже задаются вопросом, что же будет дальше. Свое мнение высказал и вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов:

"Видим на примере Италии, что беспечное отношение к коронавирусу привело к ужасным последствиям. Не хотелось бы, чтобы такое повторилось в Украине, чтобы болельщики рисковали – пусть их и так немного на трибунах.

Думаю, до конца года не все клубы доживут. В Украине точно. Не у всех было нормальное финансовое состояние до кризиса, а когда остановилось все в стране, то откуда деньги возьмутся? Их станет еще меньше, а проблем – больше. Зарплаты футболистам надо платить, контракты никто не отменял. Работникам, администрации надо платить. Или, может, уменьшать зарплату, хотя это тоже по контракту запрещено. Так что будут у нас потери в составе клубов. В "Мариуполе" нормально платят зарплату. Просто взять и отрубить невозможно, человека нужно убедить, руководитель должен убедить. Это не должны быть эфемерные фразы, а продуманные четкие шаги, которые не дадут футболисту почувствовать, что его где-то обидели.

По-хорошему, чемпионат надо доиграть и решить все по спортивному принципу. Но никто не исключает форс-мажоры, под них нужно подстраиваться".

Читайте, как в Бельгии коллектив украинца Макаренко "Андерлехт" отказался от месячной зарплаты в пользу клуба.

Смотрите, как "Мариуполь" обыграл "Ворсклу" в чемпионате Украины в начале марта

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футбол чемпионат Украины ФК Мариуполь Рустам Худжамов

Источник: Канал Футбол

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