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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Зарплаты нам не сокращают, и игроки работают с мячом": тренер "Зари" готов к рестарту чемпионата

3 мая, 12:14

Андрей Фоменко

Виктор Скрипник считает, что судьба призовых мест должна решиться на футбольном поле

Пока карантин в Украине продолжается, футболисты занимаются индивидуально в домашних условиях. Однако клубы уже думают о скором начале полноценных тренировок. На днях стало известно, что чемпионат Украины возобновится 30 мая. Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник рассказал, как его команда собирается защищать второе место, дающее пропуск в квалификацию Лиги чемпионов.

В частности наставник подтвердил, что "вопрос понижения зарплат в "Заре" не поднимался", а ему футбол пока что не снится:

"Футбол по-прежнему присутствует в моей жизни несмотря на то, что сейчас карантин. Иногда удается посмотреть какие-то ретро матчи, иногда попадаю на трансляции матчей чемпионата Беларуси. Поэтому во снах футбол не вижу, хотя уже, конечно, за ним тоже соскучился".

Поведал Скрипник и том, как видит будущее команды и чемпионата Украины в целом:

"Скажу один раз и четко: "Заря" хочет, чтобы все решалось в спортивной борьбе, и мы хотим доиграть нынешний чемпионат по-честному. Мы уже попросили футболистов по возможности работать с мячом. Нужно, чтобы к 12 мая, если разрешат групповые тренировки, ребята были в тонусе. Как-то мы за пять недель сыграли 12 матчей. Было тяжело, но мы прошли этот путь. Поэтому особых проблем в таких сжатых сроках доигровки чемпионата не вижу".

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Читайте также: тренер "Зари" рассказал о карантине из-за коронавируса.

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Мариуполь" в чемпионате Украины перед карантином

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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зарплаты карантин футбол чемпионат Украины Заря Луганск Виктор Скрипник

Источник: zbirna.com

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