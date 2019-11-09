Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата Украины

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В чемпионате Украины стартует 14-й тур внутреннего первенства. Центральный поединок пройдет в Харькове, где "Шахтер" примет "Динамо". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" с яркими фото и видео голов.

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9 ноября, суббота

14:00 "Десна" – "Днепр-1" ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1,45-4,45-7,10

14:00 "Мариуполь" – "Карпаты" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,17-3,25-3,50

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17:00 "Львов" – "Ворскла" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,45-3,25-2,97

10 ноября, воскресенье

14:00 "Заря" – "Колос" ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1,44-4,40-7,70

17:00 "Шахтер" Донецк – "Динамо" Киев ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,73-4,10-4,35

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19:30 "Олимпик" – "Александрия" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3,60-3,25-2,13

Интересный факт в поединке "Динамо" и "Шахтера" в 14 туре Украинской Премьер лиги. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине.

Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли за Суперкубок-2019

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