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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Заруба "Шахтера" и "Динамо" и другие поединки чемпионата Украины

9 ноября, 09:18

Все поединки 14-го тура УПЛ

"Динамо" vs "Шахтер"

"Динамо" vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В чемпионате Украины стартует 14-й тур внутреннего первенства. Центральный поединок пройдет в Харькове, где "Шахтер" примет "Динамо". Мы проведем онлайн матча "Шахтер" – "Динамо" с яркими фото и видео голов.

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9 ноября, суббота

14:00 "Десна" – "Днепр-1" ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1,45-4,45-7,10

14:00 "Мариуполь" – "Карпаты" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,17-3,25-3,50

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17:00 "Львов" – "Ворскла" ТВ: "Футбол 2"

Букмекеры: 2,45-3,25-2,97

10 ноября, воскресенье

14:00 "Заря" – "Колос" ТВ: УНИАН

В тренде
Вулканическая ничья в матче "Динамо" – "Шахтер": видео шести голов, двух удалений и пенальти на Пятове

Букмекеры: 1,44-4,40-7,70

17:00 "Шахтер" Донецк – "Динамо" Киев ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 1,73-4,10-4,35

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19:30 "Олимпик" – "Александрия" ТВ: "Футбол 1"

Букмекеры: 3,60-3,25-2,13

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
13
4
2
7
10
25
-15
14
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П В
9
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

Интересный факт в поединке "Динамо" и "Шахтера" в 14 туре Украинской Премьер лиги. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине.

Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

Смотрите, как "Динамо" и "Шахтер" играли за Суперкубок-2019

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Источник: Сегодня|Спорт

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