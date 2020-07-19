"Заря" – "Десна": онлайн поединка чемпионата Украины за "бронзу" и прямую путевку в Лигу Европы

В воскресенье, 19 июля, в Украине завершается затяжной футбольный сезон 2019/2020. Главная интрига практически сохранилась до последнего тура Премьер-лиги. Киевское "Динамо", черниговская "Десна" и луганская "Заря" окончательно расставляют акценты в борьбе за места со второго по четвертое. Узнавайте прогноз, расписание трансляций и результаты 32-го тура чемпионата Украины. В очной дуэли "Заря" и "Десна" с 19:30 выявляют обладателя бронзовых медалей.

"Заря" – "Десна"

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Турнирное положение и мотивация. "Серебро" УПЛ, скорее всего, достанется киевлянам, которые играют с "Колосом". Подопечным Михайличенко достаточно не уступить шестой команде чемпионата. В споре за третье место и прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы в Запорожье сойдутся "Заря" и "Десна". Подопечные Виктора Скрипника опережают черниговскую команду на два очка, так что для достижения цели им достаточно сыграть вничью. Гостям из Чернигова обязательно нужна победа. Правда, и луганчанам успех не помешает: а вдруг "Динамо" оступится в поединке с "Колосом"?

Личные встречи. В этом сезоне соперники уже сражались три раза. На первом этапе команды обменялись домашними победами: "Заря" выиграла 2:1, "Десна" – 1:0. А вот на втором этапе, после рестарта сезона, коллектив Виктора Скрипника сумел взять верх в Чернигове – 2:1. На голы Кочергина и Михайличенко хозяева ответили лишь в добавленное время пенальти в исполнении Фаворова.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Униан". Прямая трансляция начнется в 19:30.

Прогнозы. Букмекерские конторы небольшим фаворитом встречи считают "Зарю", коэффициент на ее победу – около 2.00. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 3.70, на ничью – 3.45. Обилие голов на арене "Славутич" не ожидают – скорее всего, забьют два мяча. Самые вероятными счетами являются 1:1 (коэф. – 6.70), 1:0 (7.00) и 2:1 (8.90).

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