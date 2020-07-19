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"Заря" – "Десна": онлайн поединка чемпионата Украины за "бронзу" и прямую путевку в Лигу Европы

Воскресенье, 19 июля

Заря

19:30

Десна

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В воскресенье, 19 июля, в Украине завершается затяжной футбольный сезон 2019/2020. Главная интрига практически сохранилась до последнего тура Премьер-лиги. Киевское "Динамо", черниговская "Десна" и луганская "Заря" окончательно расставляют акценты в борьбе за места со второго по четвертое. Узнавайте прогноз, расписание трансляций и результаты 32-го тура чемпионата Украины. В очной дуэли "Заря" и "Десна" с 19:30 выявляют обладателя бронзовых медалей.

"Заря" – "Десна"

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Турнирное положение и мотивация. "Серебро" УПЛ, скорее всего, достанется киевлянам, которые играют с "Колосом". Подопечным Михайличенко достаточно не уступить шестой команде чемпионата. В споре за третье место и прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы в Запорожье сойдутся "Заря" и "Десна". Подопечные Виктора Скрипника опережают черниговскую команду на два очка, так что для достижения цели им достаточно сыграть вничью. Гостям из Чернигова обязательно нужна победа. Правда, и луганчанам успех не помешает: а вдруг "Динамо" оступится в поединке с "Колосом"?

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
31
18
5
8
65
33
32
59
Забитые 65
Пропущеные 33
Разница 32
Результаты последних матчей: В Н П П В
3
ЗаряЗаряЗар
31
17
6
8
49
28
21
57
Забитые 49
Пропущеные 28
Разница 21
Результаты последних матчей: П В Н Н В
4
ДеснаДеснаДес
31
17
4
10
58
32
26
55
Забитые 58
Пропущеные 32
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
31
14
6
11
47
45
2
48
Забитые 47
Пропущеные 45
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н Н П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
31
11
9
11
38
46
-8
42
Забитые 38
Пропущеные 46
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
31
9
7
15
23
45
-22
34
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П В Н Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
31
5
9
17
25
55
-30
24
Забитые 25
Пропущеные 55
Разница -30
Результаты последних матчей: П П Н Н П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Личные встречи. В этом сезоне соперники уже сражались три раза. На первом этапе команды обменялись домашними победами: "Заря" выиграла 2:1, "Десна" – 1:0. А вот на втором этапе, после рестарта сезона, коллектив Виктора Скрипника сумел взять верх в Чернигове – 2:1. На голы Кочергина и Михайличенко хозяева ответили лишь в добавленное время пенальти в исполнении Фаворова.

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет канал "Униан". Прямая трансляция начнется в 19:30.

Прогнозы. Букмекерские конторы небольшим фаворитом встречи считают "Зарю", коэффициент на ее победу – около 2.00. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 3.70, на ничью – 3.45. Обилие голов на арене "Славутич" не ожидают – скорее всего, забьют два мяча. Самые вероятными счетами являются 1:1 (коэф. – 6.70), 1:0 (7.00) и 2:1 (8.90).

Читайте также: черниговская "Десна" сделала неожиданный выбор стадиона для матчей Лиги Европы.

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футбол онлайн чемпионат Украины Заря Луганск Десна Чернигов УПЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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