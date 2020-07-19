"Заря" – "Десна": прогноз на матч Премьер-лиги

Сегодня – развязка чемпионата Украины по футболу. В Запорожье на стадионе "Славутич-Арена" состоится поединок "Заря" – "Десна", который называют матчем за "бронзу" Премьер-лиги и который можно смотреть на сервисе oll.tv. Чтобы подняться на третью строчку в турнирной таблице, гостям нужна только победа, а хозяевам, чтобы ее сохранить, достаточно сыграть вничью. Кроме того, существует небольшая вероятность для "Зари" занять второе место: для этого нужно побеждать и уповать на то, что "Динамо" проиграет "Колосу" в параллельном матче. Мы проводим онлайны этих двух игр:

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Аналитики букмекерских контор считают хозяев фаворитами. Коэффициент на победу "Зари" равен 2.05, а на победу "Десны" он составляет 3.70, на ничью – 3.45.

Вероятность результата матча: победа "Зари" 46 процентов, ничья 28 процентов, победа "Десны" 26 процентов.

Также букмекеры прогнозируют, что большого количества забитых мячей зрители у экранов не увидят. С вероятностью в 53 процента их будет два или меньше. Котировки на "меньше 2,5 голов" равна 1.78, а на "больше 2,5 голов" – 2.03.

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Прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова:

Обе команды до предпоследнего тура имели реальные шансы на попадание в Лигу чемпионов, даже имелись расклады, при которых "Заря" и "Десна" могли отбросить "Динамо" на четвертое место. Но вместо этого в очной встрече они, вероятнее всего, разыграют бронзовые медали и прямую путевку в групповой раунд Лиги Европы, что для обеих – также немалое достижение.

Хотя в случае победы "Зари" и сенсационного поражения "Динамо" "Колосу" в Лигу чемпионов выйдут именно луганчане. Для завоевания второй "бронзы" в истории команде Скрипника достаточно и ничьей с черниговцами.

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Команда Рябоконя в предыдущем туре неожиданно дома проиграла "Александрии" (1:3), лишившись шансов на Лигу чемпионов. Но может не просто переписать историю, выйдя в ЛЕ, но и завоевать исторические медали Премьер-лиги.

На кону у обеих команд все же очень много. Несмотря на некоторое возможное разочарование из-за минимальных шансов на Лигу чемпионов, "бронза" и прямой выход во второй евротурнир также будет серьезным достижением, в том числе и с точки зрения потенциального финансового заработка. Нет сомнений, что "обе команды забьют", думается, стоит ожидать тотал "больше 2,5".

Смотрите, как "Десна" громила "Александрию" месяц назад:

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