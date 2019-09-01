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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лиги

1 сентября, 08:13

В противостоянии с командой Скрипника киевляне попытаются добыть первую победу при Михайличенко

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес / Фото: Facebook

В воскресенье, 1 сентября, в центральном матче шестого тура чемпионата Украины по футболу встречаются луганская "Заря" и киевское "Динамо". Стартовый свисток харьковского судьи Константина Труханова на запорожской "Славутич-Арене" прозвучит в 19:30. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию поединка.

"ЗАРЯ" – "ДИНАМО" – 0:0

Это – первое в истории тренерское противостояние Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко, украинцев, добившихся громких игроцких успехов на Западе. Скрипник был чемпионом Германии-2004 в составе "Вердера", Михайличенко – чемпионом Италии-1990 в составе "Сампдории" и 5-кратным чемпионом Шотландии в составе "Рейнджерс" с 1992 по 1996 годы.

Виктор Скрипник

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Перед матчем с "Динамо" "Заря" вылетела из Лиги Европы, сыграв дома 2:2 с "Эспаньолом" после выездного поражения 1:3. "Я не могу бросить камень в сторону моей команды. Запал, который был у ребят, хочется опять увидеть", – заявил после прощания с еврокубками Виктор Скрипник.

В свою очередь, "Динамо" перед игрой с "Зарей" не смогло выиграть первый матч под руководством Алексея Михайличенко, сыграв в домашнюю ничью 1:1 с худшей командой УПЛ "Олимпиком". После того поединка сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится", – заявил новый наставник киевлян.

Кроме того, напомним, Михайличенко обвинили в том, что он загнал "Динамо" в стиле Кварцяного. Дескать, перегнул палку, устроив команде военный лагерь и пробежки с рюкзаками по пересеченной местности, в результате чего против "Олимпика" у динамовцев физика оказалась – ниже плинтуса.

Новый тренерский штаб "Динамо"

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook

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Кадровый вопрос. По словам тренера "Зари" Виктора Скрипника, против "Динамо" 1 сентября, по условиям соглашения, не сыграют арендованные у киевлян Назарий Русин и Богдан Леднев. Это серьезная потеря для луганчан, ведь в этом сезоне Русин забил за "Зарю" три гола, а Леднев – четыре. На двоих – 7 мячей из 16 командных. Возможно, этот факт поспособствует первой победе Алексея Михайличенко у руля "Динамо"?

Смотрите, как Русин и Леднев забивают за "Зарю"

Что говорят букмекеры о матче "Заря" – "Динамо" 1 сентября. Аналитики букмекерских контор прочат победу "Динамо". На такой исход матча установлен коэффициент 1.57, на ничью – 4.20, на победу "Зари" – 4.50. То есть вероятность выигрыша киевлян оценивают в 58 процентов, мирового исхода – в 22 процента, и 20 процентов эксперты дают на выигрыш луганчан. Наиболее вероятным счетом эксперты называют 1:0 в пользу команды Михайличенко. Коэффициент на него равен 7.00.

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Личные встречи "Зари" и "Динамо". История противостояния этих команд за время независимости насчитывает 46 матчей. Пока что 32 победы – в активе "Динамо", 4 победы – у "Зари" и 10 раз соперники играли вничью. Общая разница мячей – 101:32 в пользу киевлян.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
5
5
0
0
15
3
12
15
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: В П В В П
5
Днепр-1Днепр-1Дне
6
2
2
2
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н П Н
6
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
5
0
1
4
3
9
-6
1
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П

Тренировка "Динамо" перед матчем с "Зарей"

Отметим, что "Динамо" не может выиграть уже четыре матча кряду. Последнюю победу киевляне добыли месяц назад, еще под руководством Александра Хацкевича одолев на выезде "Львов".

Смотрите, как "Заря" на старте УПЛ обыгрывала "Ворсклу"

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Источник: Сегодня|Спорт

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