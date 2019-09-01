"Заря" – "Динамо": онлайн центрального матча 6-го тура украинской Премьер-лиги

Алексей Михайличенко и Жерсон Родригес / Фото: Facebook

В воскресенье, 1 сентября, в центральном матче шестого тура чемпионата Украины по футболу встречаются луганская "Заря" и киевское "Динамо". Стартовый свисток харьковского судьи Константина Труханова на запорожской "Славутич-Арене" прозвучит в 19:30. Наш сайт проведет онлайн-трансляцию поединка.

"ЗАРЯ" – "ДИНАМО" – 0:0

Это – первое в истории тренерское противостояние Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко, украинцев, добившихся громких игроцких успехов на Западе. Скрипник был чемпионом Германии-2004 в составе "Вердера", Михайличенко – чемпионом Италии-1990 в составе "Сампдории" и 5-кратным чемпионом Шотландии в составе "Рейнджерс" с 1992 по 1996 годы.

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Алексей Михайличенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Перед матчем с "Динамо" "Заря" вылетела из Лиги Европы, сыграв дома 2:2 с "Эспаньолом" после выездного поражения 1:3. "Я не могу бросить камень в сторону моей команды. Запал, который был у ребят, хочется опять увидеть", – заявил после прощания с еврокубками Виктор Скрипник.

В свою очередь, "Динамо" перед игрой с "Зарей" не смогло выиграть первый матч под руководством Алексея Михайличенко, сыграв в домашнюю ничью 1:1 с худшей командой УПЛ "Олимпиком". После того поединка сообщалось, что гадалка лучше Михайличенко знает, когда "Динамо" пробьется в Лигу чемпионов. "Если бы я был оракулом, я бы предсказал, когда это случится", – заявил новый наставник киевлян.

Кроме того, напомним, Михайличенко обвинили в том, что он загнал "Динамо" в стиле Кварцяного. Дескать, перегнул палку, устроив команде военный лагерь и пробежки с рюкзаками по пересеченной местности, в результате чего против "Олимпика" у динамовцев физика оказалась – ниже плинтуса.

Новый тренерский штаб "Динамо" / Фото: Facebook Реклама

Кадровый вопрос. По словам тренера "Зари" Виктора Скрипника, против "Динамо" 1 сентября, по условиям соглашения, не сыграют арендованные у киевлян Назарий Русин и Богдан Леднев. Это серьезная потеря для луганчан, ведь в этом сезоне Русин забил за "Зарю" три гола, а Леднев – четыре. На двоих – 7 мячей из 16 командных. Возможно, этот факт поспособствует первой победе Алексея Михайличенко у руля "Динамо"?

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Что говорят букмекеры о матче "Заря" – "Динамо" 1 сентября. Аналитики букмекерских контор прочат победу "Динамо". На такой исход матча установлен коэффициент 1.57, на ничью – 4.20, на победу "Зари" – 4.50. То есть вероятность выигрыша киевлян оценивают в 58 процентов, мирового исхода – в 22 процента, и 20 процентов эксперты дают на выигрыш луганчан. Наиболее вероятным счетом эксперты называют 1:0 в пользу команды Михайличенко. Коэффициент на него равен 7.00.

Сравнение составов: "Динамо" в семь раз дороже "Зари"

Личные встречи "Зари" и "Динамо". История противостояния этих команд за время независимости насчитывает 46 матчей. Пока что 32 победы – в активе "Динамо", 4 победы – у "Зари" и 10 раз соперники играли вничью. Общая разница мячей – 101:32 в пользу киевлян.

Тренировка "Динамо" перед матчем с "Зарей"

Отметим, что "Динамо" не может выиграть уже четыре матча кряду. Последнюю победу киевляне добыли месяц назад, еще под руководством Александра Хацкевича одолев на выезде "Львов".

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