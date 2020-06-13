"Заря" – "Динамо": онлайн суперматча чемпионата Украины

В субботу, 13 июня, стартует 26-й тур чемпионата Украины. Центральный поединок уикенда состоится в Запорожье на "Славутич Арене", где луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная трансляция матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЗАРЯ" – "ДИНАМО"

Перед очным поединком обе команды имеют по 49 очков, но "Заря" опережает киевлян благодаря дополнительным показателям. На первом этапе подопечные Виктора Скрипника обыграли "Динамо" в Киеве со счетом 2:1. А еще раньше в Запорожье команды разошлись миром 2:2, при этом динамовцы вели в два гола, но не смогли удержать преимущество.

После карантина команды провели по два матча. "Динамо" успело проиграть "Шахтеру" со счетом 1:3, а затем разгромило "Александрию" – 5:1. "Заря" возобновила сезон поражением от "Александрии" (0:1), но в следующем туре реабилитировалась победой над "Колосом" (1:0).

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У "Динамо" отбыл дисквалификацию Денис Попов, вернулись в общую группу Николай Шапаренко, Йосип Пиварич и Виктор Цыганков. Также киевляне накануне матча дозаявили бельгийского форварда Ибрагима Каргбо, который присоединился к команде еще в декабре, но не мог играть за команду из-за правил ФИФА. Правда, в Запорожье он с командой не полетел.

Алексей Михайличенко взял на ответственный поединок следующих футболистов:

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Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

У "Зари" поединок из-за перебора карточек пропустит второй бомбардир чемпионата Богдан Леднев. Но он и так, скорее всего, не сыграл бы против киевлян по условиям арендного соглашения. Кстати, как мы писали ранее, КДК УАФ рассмотрит карточку Леднева на предмет умышленного обнуления. Также в матче не примут участие травмированные Максим Казаков, Никита Шевченко и Сергей Майборода.

Букмекеры о матче "Заря" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.97, на ничью – 3.55, на победу "Зари" – 3.85.

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