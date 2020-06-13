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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" – "Динамо": онлайн суперматча чемпионата Украины

13 июня, 10:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Мультимедийная трансляция матча претендентов на серебряные медали

В субботу, 13 июня, стартует 26-й тур чемпионата Украины. Центральный поединок уикенда состоится в Запорожье на "Славутич Арене", где луганская "Заря" примет киевское "Динамо". Матч начнется в 17:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная трансляция матча с описанием всех ключевых моментов и видео голов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ЗАРЯ" – "ДИНАМО"

Перед очным поединком обе команды имеют по 49 очков, но "Заря" опережает киевлян благодаря дополнительным показателям. На первом этапе подопечные Виктора Скрипника обыграли "Динамо" в Киеве со счетом 2:1. А еще раньше в Запорожье команды разошлись миром 2:2, при этом динамовцы вели в два гола, но не смогли удержать преимущество.

После карантина команды провели по два матча. "Динамо" успело проиграть "Шахтеру" со счетом 1:3, а затем разгромило "Александрию" – 5:1. "Заря" возобновила сезон поражением от "Александрии" (0:1), но в следующем туре реабилитировалась победой над "Колосом" (1:0).

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У "Динамо" отбыл дисквалификацию Денис Попов, вернулись в общую группу Николай Шапаренко, Йосип Пиварич и Виктор Цыганков. Также киевляне накануне матча дозаявили бельгийского форварда Ибрагима Каргбо, который присоединился к команде еще в декабре, но не мог играть за команду из-за правил ФИФА. Правда, в Запорожье он с командой не полетел.

Алексей Михайличенко взял на ответственный поединок следующих футболистов:

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Вратари: Бущан, Бойко;

Защитники: Попов, Миколенко, Пиварич, Шабанов, Кендзера;

Полузащитники: Цыганков, де Пена, Дуэлунд, Буяльский, Кадири, Шапаренко, Цитаишвили, Шепелев, Вербич, Сидорчук, Андриевский, Караваев;

Нападающие: Русин, Соль.

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У "Зари" поединок из-за перебора карточек пропустит второй бомбардир чемпионата Богдан Леднев. Но он и так, скорее всего, не сыграл бы против киевлян по условиям арендного соглашения. Кстати, как мы писали ранее, КДК УАФ рассмотрит карточку Леднева на предмет умышленного обнуления. Также в матче не примут участие травмированные Максим Казаков, Никита Шевченко и Сергей Майборода.

Букмекеры о матче "Заря" – "Динамо":

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.97, на ничью – 3.55, на победу "Зари" – 3.85.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ЗаряЗаряЗар
25
15
4
6
41
19
22
49
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В П В
3
ДинамоДинамоДин
25
15
4
6
51
22
29
49
Забитые 51
Пропущеные 22
Разница 29
Результаты последних матчей: В П Н В В
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
24
6
8
10
23
39
-16
26
Забитые 23
Пропущеные 39
Разница -16
Результаты последних матчей: Н П П В П
9
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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