"Заря" – "Динамо": онлайн видео голов матча за второе место в чемпионате Украины

В субботу, 13 июня, в Запорожье на "Славутич-Арене" состоялся матч основных претендентов на второе место в чемпионате Украины между луганской "Зарей" и киевским "Динамо". Онлайн-трансляция "Заря" – "Динамо" была доступна на нашем сайте. "Динамо" обыграло "Зарю" со счетом 3:1.

ОНЛАЙН ГОЛОВ "ЗАРЯ" – "ДИНАМО" – 1:3

Счет в матче "Заря" – "Динамо" был открыт на 54-й минуте. Игрок "Зари" Тымчик ворвался в штрафную "Динамо" и был сбит Шабановым, за что арбитр назначил пенальти. Юрченко пробил с "точки" в левый от вратаря "Динамо" угол, тогда как Бущан наугад упал в противоположный. Таким образом "Заря" вышла вперед 1:0.

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На 71-й минуте "Динамо" удалось сравнять счет. После комбинации с участием вышедших на замену Цыганкова и Вербича, удалось отличиться полузащитнику киевлян Буяльскому. Так счет стал равным – 1:1.

Уже на 75-й минуте "Динамо" вышло вперед – 2:1. Ворвавшись в штрафную "Зари", отличился еще один джокер Михайличенко – Де Пена.

А на 95-й минуте, классно пробив со штрафного, Цыганков поставил в этом матче точку – 3:1 в пользу киевлян.

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Отметим, что матч "Заря" – "Динамо" был прерван после первого тайма на 30 минут из-за ливня с градом и грозой, который обрушился на Запорожье. На тот момент счет был ничейным – 0:0.

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Отметим, что это был уже третий матч между "Зарей" и "Динамо" в текущем сезоне. На первом этапе чемпионата Украины в Запорожье "Динамо" на последних минутах упустило победу, ведя в счете в два мяча. Та игра завершилась вничью 2:2. А затем в Киеве "Заря" одолела команду Алексея Михайличенко со счетом 2:1.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что "Заря" рискует прекратить свое существование в этом году. Чтобы заработать себе на жизнь, команде нужно выйти в групповой раунд Лиги Европы, иначе может наступить финансовый коллапс.

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Также мы рассказывали, что перед принципиальным матчем "Динамо" напомнили о долге перед "Зарей". По словам Сергея Рафаилова, столичный клуб не рассчитался с луганчанами за трансфер Александра Караваева.

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