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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" играет ярко, легко и раскованно": прогноз бывшей звезды "Динамо" на решающий матч за "серебро" УПЛ

15 июля, 19:35

Елена Павлова Елена Павлова

Александр Головко считает, что в условиях форс-мажора на первое место выйдут характер и опыт

Бывший защитник сборной Украины и столичного "Динамо" Александр Головко назвал фаворита матча за второе место в Премьер-лиге между киевлянами и "Зарей". Поединок состоится завтра в рамках 31-го тура чемпионата Украины в 19:00. Ранее знаменитый украинский футболист возмутился, почему финал Кубка судят женщины.

"Для "Динамо" сейчас все матчи — кубковые. Чемпионом команда уже не станет, а чтобы занять второе место, нужны победы в каждой игре, и нет права на ошибку. Для обеих команд предстоящая встреча — это вызов. Ставки очень высоки. Учитывая то, как в этом сезоне играет "Заря" — ярко, легко и раскованно, без большого труда, — она ​​находится в более выгодном положении, ведь перед игрой может быть более спокойной. Хотя близость к серебряным наградам может тоже повлиять", – цитирует Головко пресс-служба "Динамо".

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"Заря" – "Динамо"

"Заря" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

"Не думаю, что гости будут играть слишком раскованно, наоборот — они не станут отходить от своей структуры игры. И учтут сильные стороны "Динамо". Об этом говорил их тренер Виктор Скрипник, отметив, что почти во всех матчах его команда будет диктовать свои условия, кроме нескольких соперников, с которыми нужно быть внимательными в определенных аспектах. Сейчас в условиях форс-мажора на первое место выйдут характер и опыт. Этих компонентов у "Динамо" достаточно, поэтому если игроки включатся по максимуму, могут рассчитывать на победу", – заверил Головко.

Смотреть решающую битву за "серебро" чемпионата Украины можно на сервисе Oll.tv.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как в прошлом туре "Динамо" сыграло вничью с "Александрией"

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