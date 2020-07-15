"Заря" играет ярко, легко и раскованно": прогноз бывшей звезды "Динамо" на решающий матч за "серебро" УПЛ

Александр Головко считает, что в условиях форс-мажора на первое место выйдут характер и опыт

Бывший защитник сборной Украины и столичного "Динамо" Александр Головко назвал фаворита матча за второе место в Премьер-лиге между киевлянами и "Зарей". Поединок состоится завтра в рамках 31-го тура чемпионата Украины в 19:00. Ранее знаменитый украинский футболист возмутился, почему финал Кубка судят женщины.

"Для "Динамо" сейчас все матчи — кубковые. Чемпионом команда уже не станет, а чтобы занять второе место, нужны победы в каждой игре, и нет права на ошибку. Для обеих команд предстоящая встреча — это вызов. Ставки очень высоки. Учитывая то, как в этом сезоне играет "Заря" — ярко, легко и раскованно, без большого труда, — она ​​находится в более выгодном положении, ведь перед игрой может быть более спокойной. Хотя близость к серебряным наградам может тоже повлиять", – цитирует Головко пресс-служба "Динамо".

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"Заря" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

"Не думаю, что гости будут играть слишком раскованно, наоборот — они не станут отходить от своей структуры игры. И учтут сильные стороны "Динамо". Об этом говорил их тренер Виктор Скрипник, отметив, что почти во всех матчах его команда будет диктовать свои условия, кроме нескольких соперников, с которыми нужно быть внимательными в определенных аспектах. Сейчас в условиях форс-мажора на первое место выйдут характер и опыт. Этих компонентов у "Динамо" достаточно, поэтому если игроки включатся по максимуму, могут рассчитывать на победу", – заверил Головко.

Смотреть решающую битву за "серебро" чемпионата Украины можно на сервисе Oll.tv.

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Смотрите, как в прошлом туре "Динамо" сыграло вничью с "Александрией"

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