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"Заря" на "огороде" обыграла "Мариуполь" в первом матче второго круга чемпионата Украины

22 февраля, 15:58

Команда Скрипника в гостях была сильнее подопечных Бабича

Прошел первый матч Украинской Премьер-лиги. В Мариуполе местная команда принимала "Зарю". Поединок, который прошел на стадионе имени Владимира Бойко и закончился со счетом 2:1 в пользу команды Виктора Скрипника.

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Обзор матча "Мариуполь" – "Заря":

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Все забитые мячи команды оставили на второй тайм. На 62-й минуте Михайло Перович открыл счет после прострела Александра Тымчика. Спустя пять минут Богдан Леднев прямым ударом со штрафного удвоил преимущество. Примечательно, что мяч пролетел мимо кипера после отскока от грязи. На 69-й минуте "Мариуполь" отквитал один мяч благодаря Дмитрию Мишневу. Игрок воспользовался обрезкой луганчан в центре поля. Подопечные Александра Бабича могли сравнять счет на последней минуте, но Сергей Чоботенко попал выше ворот.

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Смотрите, как "Мариуполь" обыгрывал "Олимпик":

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Мариуполь чемпионат Украины Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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