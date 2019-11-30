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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" на время подвинула "Динамо", отправив "Карпаты" к неудачникам УПЛ

30 ноября, 16:48

Поединок проходил в Запорожье

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

В 16-м туре Украинской Премьер-лиги "Заря" победила в Запорожье "Карпаты" со счетом 2:0.

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Все самое интересное произошло во втором тайме. Вернидуб на 54-й минуте открыл счет в матче, замкнув подачу с углового. А уже на 87-й минуте Русин удвоил преимущество луганчан.

Сейчас "Заря" занимает второе место в чемпионате Украины и опережает на 20 очков "Карпаты", которые расположились на 10-й строчке.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
15
14
1
0
44
7
37
43
Забитые 44
Пропущеные 7
Разница 37
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
15
9
3
3
31
9
22
30
Забитые 31
Пропущеные 9
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДеснаДеснаДес
15
8
3
4
21
10
11
27
Забитые 21
Пропущеные 10
Разница 11
Результаты последних матчей: П Н В В П
5
АлександрияАлександрияАле
15
8
3
4
18
14
4
27
Забитые 18
Пропущеные 14
Разница 4
Результаты последних матчей: В Н В Н П
6
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
7
ОлимпикОлимпикОли
15
5
3
7
14
24
-10
18
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н В В В
8
МариупольМариупольМар
15
4
5
6
14
24
-10
17
Забитые 14
Пропущеные 24
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П В В
9
КолосКолосКол
15
5
2
8
12
27
-15
17
Забитые 12
Пропущеные 27
Разница -15
Результаты последних матчей: В П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
15
2
2
11
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Забитые 9
Пропущеные 29
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П

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"Заря" – "Карпаты" 2:0

Голы: 1:0 – 54 Вернидуб, 2:0 – 87 Русин.

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"Заря" – Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Иванисеня, Леднев, Михайличенко, Кочергин, Юрченко (Хомченовский, 79), Кабаев (Лунев, 77), Русин.

"Карпаты" – Кудрик, Кучер, Веремиенко (Гуцуляк, 78), Мартинс (Якимец, 75), Вакуленко, Клец, Назарина, Ди Франко, Деда (Лейус, 63), Бойчук, Лях.

Предупреждения: Мартинс (56), Иванисеня (58), Деда (59), Леднев (63), Абу-Ханна (66).

Смотрите, как "Заря" в последнем туре УПЛ проиграла "Александрии"

Ранее мы рассказывали, что клуб Зинченко встал на защиту лесбиянок и геев. "Манчестер Сити", за который выступает самый дорогостоящий украинский футболист, выпустил специальную форму с флагом цвета радуги.

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чемпионат Украины Заря Луганск Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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