"Заря" на время подвинула "Динамо", отправив "Карпаты" к неудачникам УПЛ

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

В 16-м туре Украинской Премьер-лиги "Заря" победила в Запорожье "Карпаты" со счетом 2:0.

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Все самое интересное произошло во втором тайме. Вернидуб на 54-й минуте открыл счет в матче, замкнув подачу с углового. А уже на 87-й минуте Русин удвоил преимущество луганчан.

Сейчас "Заря" занимает второе место в чемпионате Украины и опережает на 20 очков "Карпаты", которые расположились на 10-й строчке.

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"Заря" – "Карпаты" 2:0

Голы: 1:0 – 54 Вернидуб, 2:0 – 87 Русин.

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"Заря" – Шевченко, Тымчик, Абу-Ханна, Вернидуб (Чеберко, 88), Иванисеня, Леднев, Михайличенко, Кочергин, Юрченко (Хомченовский, 79), Кабаев (Лунев, 77), Русин.

"Карпаты" – Кудрик, Кучер, Веремиенко (Гуцуляк, 78), Мартинс (Якимец, 75), Вакуленко, Клец, Назарина, Ди Франко, Деда (Лейус, 63), Бойчук, Лях.

Предупреждения: Мартинс (56), Иванисеня (58), Деда (59), Леднев (63), Абу-Ханна (66).

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