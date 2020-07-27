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"Заря" назвала имя нового генерального директора клуба

27 июля, 19:07

Александр Трикиша Александр Трикиша

На смену Сергею Рафаилову пришел Станислав Оганов

Луганская "Заря" получила нового генерального директора клуба. Им стал Станислав Оганов, который ранее находился на этой должности в качестве исполняющего обязанности. Как сообщается на официальном сайте "Зари", такое решение было принято после встречи Оганова с президентом клуба Евгением Геллером.

"В ходе встречи обговаривались планы дальнейшего функционирования клуба, цели на будущий чемпионат и трансферная политика. Одним из главных итогов встречи, согласно решению Евгения Геллера, является назначение Станислава Оганова на должность генерального директора футбольного клуба "Заря", – говорится в заявлении клуба.

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Напомним, что предыдущий гендиректор клуба Сергей Рафаилов покинул "Зарю" в марте. В СМИ сразу назвали причину увольнения Рафаилова, мол, функционер продавал мало футболистов и не приносил клубу прибыли. Но Рафаилов опроверг слухи и заявил, что сам написал заявление об отставке.

Кстати, ранее мы писали, что бывшего гендиректора "Зари" Рафаилова сватают в киевское "Динамо" на место человека-легенды. Бывшего директора луганчан хочет видеть в руководстве столичного клуба принадлежащий "Динамо" футболист Тымчик.

Смотрите, как "Заря" играла в завершившемся сезоне:

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чемпионат Украины Заря Луганск Станислав Оганов

Источник: Сегодня|Спорт

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