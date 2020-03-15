"Заря" не сможет остановить "Шахтер" в матче чемпионата Украины и пропустит дважды

Меньше часа остается до старта самого ожидаемого матча 23-го тура чемпионата Украины. Наш сайт уже ведет онлайн матча "Заря" – "Шахтер". Принципиальная встреча на "Славутич-Арене" стартует в 14:00.

Букмекерские конторы преимущество ожидаемо отдают чемпиону страны, хотя и не считают его неоспоримым фаворитом. Коэффициент на победу "горняков" последние часы падает и уже составляет 1.73, тогда как на луганский коллектив – 4.20, на ничью – 4.15.

Узнайте, где смотреть матч "Заря" – "Шахтер" в 23 туре УПЛ.

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Ожидается, что в поединке забьют три мяча, а самый вероятный счет – 2:1 в пользу подопечных Луиша Каштру (коэф. – 8.30). Больше всего шансов отличиться – у гостей Мораеса (2.50), Марлоса (3.60) и Тайсона (4.00). У "Зари" должен бы забить молодой черногорский нападающий Михайло Перович (3.50).

Также наш сайт проведет трансляцию "Динамо" – "Десна": встреча на НСК "Олимпийский" начнется в 17:00.

Интересно, что первый гол "Шахтера" в Запорожье ожидают в районе 39-й минуты. Вероятность того, что мяч влетит в ворота луганчан до этого и после, – одинаковая.

Смотрите, как "Шахтер" разгромил "Днепр-1" в чемпионате Украины

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