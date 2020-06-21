"Заря" обыграла "Десну" и продолжает борьбу с "Динамо" за путевку в Лигу чемпионов

Луганчане забили "Десне" в Чернигове два мяча, пропустив лишь один, и догнали в турнирной таблице динамовцев

В чемпионате Украины по футболу состоялся матч, который может оказать решающий эффект на распределение призовых мест в Премьер-лиге. В воскресенье, 21 июня, в Чернигове в поединке команд, которые до этого момента делили третью строчку, местная "Десна" проиграла "Заре" со счетом 1:2. Мы вели онлайн матча "Десна" – "Заря" 1:2 с видео и яркими фото.

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Таким образом "Заря", а не "Десна", стала главным конкурентом "Динамо" в борьбе за второе место и путевку в Лигу чемпионов. За пять туров до финиша луганчане догнали по очкам идущих вторыми киевлян, но у "Динамо" еще имеется в запасе игра с "Колосом", которая состоится в понедельник.

Видео матча "Десна" – "Заря" (1:2)

В матче с "Десной" в Чернигове "Заря" открыла счет уже на 6-й минуте. После эффектной передачи пяткой в исполнении Юрченко отличился Кочергин.

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На 55-й минуте счет стал 2:0 в пользу "Зари". Преимущество луганчан удвоил Михайличенко. Богдан очень сильно низом пробил со штрафного, футболисты в стенке подпрыгнули, и мяч рикошетом от одного из них изменил направление и влетел в сетку ворот черниговцев.

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На 98-й минуте "Десна" один мяч отквитала – после удаления защитника "Зари" Чеберко за фол в своей штрафной, Фаворов реализовал пенальти. Однако на большее у хозяев попросту не было времени – прозвучал финальный свисток. 2:1 – в пользу "Зари".

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Напомним, накануне "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, обыграв "Александрию" – 3:2. Этот титул стал для "горняков" четвертым кряду и первым – при португальском тренере Луише Каштру.

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