"Заря" официально заявила, кто будет тренировать команду в следующем сезоне

Похоже, подошла к концу эпопея с возможным уходом Скрипника с поста главного тренера "Зари". Наставник, который привел луганчан к бронзовым медалям чемпионата, остается в клубе. Хотя пару дней назад даже называли тренера, который заменит Скрипника в "Заре".
В среду комментарий по этому поводу официальному сайту "Зари" дал генеральный директор клуба Станислав Оганов:
"Команда тренируется на базе в районе Великий Луг под руководством главного тренера Виктора Скрипника. С сегодняшнего дня все тренировки проводятся в двухразовом режиме. Запланированы два спарринга: 11 августа мы сыграем с "Днепром-1", а 15 августа с – "Мариуполем".
Хочу опровергнуть все слухи относительно смены тренерского штаба. Главным тренером команды был и есть Виктор Анатольевич Скрипник. Помощники его тоже работают на своих же местах, как и раньше. Много было разных слухов, но они так и остались слухами. Могу официально заявить, если к нашему действующему футболисту или тренеру, который находится у нас на контракте, появляется интерес со стороны другого клуба, нам заблаговременно должно прийти официальное письмо с предложением.
Официального письма от "Днепра-1" по переходу Виктора Скрипника не поступало. Все остальное – слухи. У Скрипника действующий контракт с "Зарей" до июня 2022 года. По этому поводу комментировать больше нечего. Считаю вопрос закрытым".
Ранее тренер "Зари" Скрипник рассказал о возможной работе в России.
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