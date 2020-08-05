"Заря" пополнила состав бывшим защитником молодежной сборной Израиля

Бронзовый призер минувшего чемпионата Украины, луганская "Заря", продолжает заполнять свою заявку новыми исполнителями вместо игроков, которые покинули команду. На днях "Заря" объявила о приходе бразильца и украинца из Бельгии.

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Сегодня стало известно, что луганчане пополнили ростер еще одним футболистом – 24-летним защитником Максимом Гречкиным. Уроженец Киева на профессиональном уровне выступал только в Израиле. В "Зарю" он приходит на правах аренды из "Бейтара" из Иерусалима, сообщил официальный сайт израильского клуба, где его контракт заканчивается летом 2022 года. Также он появлялся в составе молодежной сборной Израиля.

Выступает он преимущественно на позиции левого защитника или же в полузащите. Выходит, в украинской команде он может заменить Богдана Михайличенко, ушедшего в бельгийский "Андерлехт". Популярный сайт Transfermarkt оценивает Гречкина в 350 тысяч евро. В минувшем сезоне Макс отыграл 26 матчей за "Бейтар", в которых отметился пятью голевыми передачами. Получил четыре желтые карточки в чемпионате Израиля, а вот мячи он пока что не забивал.

Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Колос" в чемпионате Украины:

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