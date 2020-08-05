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"Заря" пополнила состав бывшим защитником молодежной сборной Израиля

5 августа, 17:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

24-летний Максим Гречкин будет выступать за луганскую команду на правах аренды

Бронзовый призер минувшего чемпионата Украины, луганская "Заря", продолжает заполнять свою заявку новыми исполнителями вместо игроков, которые покинули команду. На днях "Заря" объявила о приходе бразильца и украинца из Бельгии.

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Сегодня стало известно, что луганчане пополнили ростер еще одним футболистом – 24-летним защитником Максимом Гречкиным. Уроженец Киева на профессиональном уровне выступал только в Израиле. В "Зарю" он приходит на правах аренды из "Бейтара" из Иерусалима, сообщил официальный сайт израильского клуба, где его контракт заканчивается летом 2022 года. Также он появлялся в составе молодежной сборной Израиля.

Выступает он преимущественно на позиции левого защитника или же в полузащите. Выходит, в украинской команде он может заменить Богдана Михайличенко, ушедшего в бельгийский "Андерлехт". Популярный сайт Transfermarkt оценивает Гречкина в 350 тысяч евро. В минувшем сезоне Макс отыграл 26 матчей за "Бейтар", в которых отметился пятью голевыми передачами. Получил четыре желтые карточки в чемпионате Израиля, а вот мячи он пока что не забивал.

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Смотрите, как "Заря" обыгрывала "Колос" в чемпионате Украины:

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