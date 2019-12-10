Луис Фелипе / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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"Заря" прекратила сотрудничество с вратарем Луисом Филиппе. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Футболист покинул Украину.

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"Прощай, Украина. Я буду очень скучать", – написал Филиппе в Instagram.

22-летний бразилец выступал за "Зарю" с февраля 2018-го. За это время провел 8 из 18 матчей на ноль, пропустил 21 гол. Последний раз выходил на поле 17 апреля.

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов ранее говорил, что летом Луис Филиппе вернулся в клуб с весом в 110 кг.

Как сообщалось ранее, Милевский обматерил игрока "Динамо" за поражение от "Зари". В подтрибунном помещении НСК "Олимпийский" Миля сказал Виталию Буяльскому все, что думает об игре своей бывшей команды.

Также мы писали, что помощник Михайличенко послал болельщика "Динамо" прямо во время матча. У ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко произошел конфликт с фанатом на стадионе во время матча с "Зарей"

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