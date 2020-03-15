"Заря" сенсационно обыграла "Шахтер" в чемпионате Украины и вышла на второе место

В воскресенье при пустых трибунах запорожской "Славутич-Арены" состоялся центральный поединок 23-го тура чемпионата Украины. Наш сайт вел онлайн матча "Заря" – "Шахтер". Исход противостояния оказался неожиданным.

В таких случаях говорят, что победила команда, которой это было нужнее. Луганский коллектив ведет борьбу с киевским "Динамо" и черниговской "Десной" за второе место в Премьер-лиге, тогда как "горняки" практически решили вопрос с чемпионством, солидно оторвавшись от преследователей.

Как ни странно, "Заря" превзошла "Шахтер" едва ли не по всем показателям, кроме процента владения мячом. Пускай даже Луиш Каштру выставил на игру не всех основных футболистов. А исход дуэли решил один точный удар Богдана Михайличенко на 84-й минуте. Полузащитник вовремя оказался в нужном месте на добивании после углового и с полулета вонзил мяч под перекладину владений 18-летнего Анатолия Трубина – 1:0.

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Читайте прогноз, расписание и результаты 23-го тура чемпионата Украины.

"Шахтер" нанес всего три удара в створ ворота соперника, тогда как парни Виктора Скрипника – девять! Смотрите гол в исполнении Михайличенко.

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Этот успех позволил "Заре" обогнать на одно очко "Динамо" и занять вторую позицию. Правда, киевляне свой поединок тура начнут в 17:00. К слову, читайте онлайн-трансляцию матча "Динамо" – "Десна".

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