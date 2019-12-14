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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" – "Шахтер": эксперты не верят, что повторится "бойня" первого круга

14 декабря, 14:36

Самым вероятным исходом считается ничья со счетом 1:1

"Заря" - "Шахтер"

"Заря" - "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня, 14 декабря, на поле "Славутич-Арены" в Запорожье пройдет матч 18 тура чемпионата Украины, в котором встретятся лидеры УПЛ луганская "Заря" и донецкий "Шахтер".Онлайн-трансляцию "Заря" – "Шахтер" смотрите на нашем сайте.

Время начала встречи – 17:00. Мы уже сообщали, где смотреть "Заря" – "Шахтер"- центральный матч 18 тура.

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом встречи "Шахтер", который является единоличным лидером чемпионата Украины и опережает "Зарю" на 13 очков. На победу "горняков" стоит коэффициент – 2.5, тогда как на подопечных Виктора Скрипника можно поставить с коэффициентом 3.4. На ничейный результат принимаются ставки с коэффициентом 3.5.

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При этом самый популярный счет – ничья 1:1. На нее ставят с коэффициентом – 6,5. Далее по вероятности минимальный выигрыш "Шахтера" со счетом 1:0 – 7.5. Победа с таким же исходом "Зари" оценивается как 12.0. А вот вероятность такого счета, как в первом круге, когда дончане выиграли 4:3, крайне мала, на этот счет котировка 81.0.

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Ранее мы писали, что полузащитником "Шахтера" интересуется "Фенербахче". Клуб из Стамбула сейчас ищет исполнителя, который мог бы усилить их среднюю линию и кроме бразильского хавбека "горняков" Майкона, "Желтые канарейки" также рассматривают кандидатуры Матиаса Краневиттера из российского "Зенита", а также игроков португальской "Бенфики" Франко Серви и Андрею Живковича.

Смотрите также, как "Шахтер" играл в предыдущем матче против "Аталанты" – 0:3

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прогноз букмекеры чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск премьер-лига

Источник: Сегодня|Спорт

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