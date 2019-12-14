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"Заря" – "Шахтер": где смотреть центральный матч 18 тура чемпионата Украины

14 декабря, 12:29

Заключительный поединок года для лидеров УПЛ начнется в Запорожье в 17:00

"Шахтер" - "Заря"

"Шахтер" - "Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сегодня, в 18 туре чемпионата Украины идущая второй в турнирной таблице "Заря" примет лидера УПЛ донецкий "Шахтер". И после поражения в первом круге 3:4 луганчане хотели бы вернуть "горнякам" должок. Наш сайт проводит онлайн "Заря" – "Шахтер" с поминутным описанием ключевых эпизодов матча и яркими фото.

Последний поединок года на "Славутич-Арене" начнется в 17:00. В прямом эфире его покажет телеканал 2+2.

Читайте также: "Заря" – "Шахтер", "Десна" – "Динамо": прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Украины

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"Шахтер" не знает поражений в матчах чемпионата Украины с 11 августа 2018, то есть донецкая команда не проигрывает в УПЛ уже 46 встреч подряд! Тогда как домашняя победная серия "Зари" длится уже четыре поединка, а также она не пропускает на своем поле в Запорожье с 19 октября – в течение 343-х минут. При этом "горняки" уже 20 матчей УПЛ не заканчивают с луганчанами без забитого мяча! Интересно, чья же серия сегодня прервется...

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Арбитром главного матча тура в Запорожье будет Виталий Романов из Днепра. У него за плечами 88 матчей в Премьер-лиге, из которых почти треть была с участием сегодняшних соперников, в том числе и очное противостояние первого круга, которое завершилось победой "Шахтера" 4:3. "Заря" в 15-ти матчах при арбитраже Романова лишь дважды выиграла, трижды сыграла вничью и 10 раз проиграла, мячи – 2:29. "Шахтер" в 14-ти матчах с Романовым имеет 10 побед, 3 ничьи и всего одно поражение, мячи – 29:8.

Смотрите обзор матча "Шахтер" – "Заря" в первом круге

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Источники: Сегодня|Спорт , официальный сайт УПЛ

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