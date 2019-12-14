"Заря" – "Шахтер": онлайн-трансляция матча лидеров чемпионата Украины

"Шахтер" vs "Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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На последний тур чемпионата Украины в 2019 году приберегли интригующее донбасское дерби "Заря" – "Шахтер". Ведь на данный момент – это встреча лидеров украинской Премьер-лиги. Начало поединка в Запорожье – в 17:00. Смотрите на нашем сайте онлайн-трансляцию "Заря" – "Шахтер" с поминутным описанием ключевых эпизодов матча.

"ЗАРЯ" – "ШАХТЕР" 0:0

Турнирные расклады

После 17 туров чемпионата единоличный лидер "Шахтер" опережает "Зарю" на 13 очков. Неделю назад в УПЛ "горняки" крупно обыграли "Олимпик" – 3:0, но потом с таким же счетом получили болезненный удар в Лиге чемпионов от "Аталанты" и спустились в Лигу Европы. Успеют ли подопечные Луиша Каштру восстановиться после этого поражения и, прежде всего, психологически.

Смотрите предматчевую тренировку "Шахтера"

Тем более, что "Заря" в прошлом туре по делу сняла скальп с "Динамо" – 2:1. А в последних семи встречах луганчане лишь раз потеряли очки, минимально уступив "Александрии" в 15-м туре. Безусловно, после летнего прихода на тренерский мостик Виктора Скрипника "Заря" преобразилась и сейчас является опасным оппонентом для любой команды.

"Заря" / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

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Что говорили перед матчем

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов: "Игра Лиги чемпионов ударила по нам в эмоциональном плане. Но сейчас все мысли о "Заре". Это последний поединок года, с очень хорошим соперником, потому настраиваемся на него. Все оставшиеся силы направлены на то, чтобы воплотить все на поле. В любом случае игроки "Зари" будут посвежее. Даже если у нас и будет ротация, то все равно большая группа игроков два дня назад провела 90 минут. Но это не главное. Нам нужно правильно выполнить свою работу, тактическую установку, о которой нам скажут тренеры. Футболисты у нас высокого уровня. Думаю, ни соперник, ни мы не станем отсиживаться в обороне, а будет много атак".

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Кадровая ситуация

Из-за дисквалификации поединок с "Зарей" пропускает один из лидеров атак "Шахтера" – Тайсон. Но зато у "горняков" есть защитник Сергей Кривцов, которого можно назвать настоящим спецом по луганской команде – он забивал ей в 2013-м, 2015-м и 2017 годах, и в субботу, скорее всего, попытается это сделать. Также в двух предыдущих встречах с "черно-белыми" не покидал поле без гола Жуниор Мораес.

Что касается потерь "Зари", то Дмитрий Хомченовский и Евгений Чеберко не сыграют с "Шахтером" из-за перебора желтых карточек. Зато после дисквалификации возвращается лучший бомбардир команды Богдан Леднев, на счету которого 8 мячей.

История личных встреч

Команды встречались между собой в 41 поединке. Из них "Шахтер" выиграл 35, а "Заря" – 5. И лишь однажды была зафиксирована ничья. Разница мячей – 104:27 в пользу "горняков". В последний раз "Заря" побеждала дончан 10 декабря 2017 года. В этом чемпионате в первом круге в Харькове "Шахтер" в очень упорной борьбе все-таки победил 4:3. При этом "Заря" к 36-й минуте вела в два мяча.

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