"Заря" в матче с двумя пенальти и двумя удалениями одолела "Колос" и вышла на второе место ЧУ

"Заря" обыграла "Колос" / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в Запорожье луганская "Заря" в эмоциональном поединке обыграла "Колос" со счетом 2:0 и вышла на вторую позицию в украинской Премьер-лиге. "Колос" после 14 туров остался восьмым. Напомним, в 17:00 начнется украинское "классико" "Шахтер" – "Динамо", онлайн которого ведет наш сайт.

Поединок получился довольно напряженным. "Заря" открыла счет на 31-минуте с 11-метрового. Смотрите, как это было.

Во втором тайме задача для команды Виктора Скрипника, казалось бы, упростилась, когда на 55-й минуте вторую желтую карточку получил Виталий Гавриш. Однако на 75-й минуте "Заря" умудрилась привезти пенальти в свои ворота, но с ударом Александра Волкова вратарь Никита Шевченко справился.

Смотрите также все результаты тура УПЛ.

Реклама

А затем Евгений Морозко получил сразу красную карточку за опасную игру прямой ногой, оставив гостей вдевятером. В итоге луганчане добили гостей уже в добавленное время, когда счет 2:0 на табло установил Владислав Кочергин.

Вашему вниманию – полный обзор матча.

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Каменюка, Вернидуб, Юрченко, Кочергин (Хомченовский, 90), Леднев, Чеберко, Кабаев (Будковский, 83), Михайличенко, Русин (Лунев, 83)

"Колос": Волынец, Мигунов, Парамонов, Зозуля, Гавриш, Ориховский, Милько, Морозко, Задоя (Кизилатеш, 84), Ильин (Волков, 61), Лысенко (Кожушко, 69)

Голы: Юрченко (31, пен.), Кочергин (90+1)

Предупреждения: Кабаев (61) – Гавриш (30)

Удаления: Гавриш (55), Морозко (77).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама