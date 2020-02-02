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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" вернулась в Турцию без вратаря: список Скрипника на второй сбор

2 февраля, 17:15

На втором сборе луганчане проведут три контрольным поединка

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" отправилась на второй тренировочный сбор в Турцию. Продлится сбор у команды до 15 февраля включительно. Изменений в составе команды практически нет. Главная потеря – вратарь Никита Шевченко, которому была сделана операция за рубежом, и игрок начал восстанавливаться после травмы.

На сборе будут задействованы следующие футболисты: Никола Василь, Заури Махарадзе, Данил Хмеловский, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Джоель Абу Ханна, Лазио, Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганикс, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко, Михайло Перович.

На втором сборе "Заря" проведет три контрольным поединка: 6 февраля с "Ордабасы", 10 числа луганчанам будет противостоять "Железничар", а 14 февраля "Заря" померяется силами с "Торпедо-БелАЗ".

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Мы сообщали, что "Заря" подписала экс-футболиста "Байера", который знает четыре языка. 23-летний Андрейс Цыганикс выступает за сборную Латвии. Перед этим луганчане усилились усилились игроком сборной Хорватии.

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Смотрите, как "Заря" играла в первой половине сезона:

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
18
10
3
5
23
17
6
33
Забитые 23
Пропущеные 17
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
18
5
3
10
18
28
-10
18
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П Н

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чемпионат Украины Заря Луганск

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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