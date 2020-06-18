"Заря" возмущена наказанием игроков: итоги сезона должны определяться на поле, а не в СМИ или бюрократией

Луганская "Заря" высказала официальную позицию клуба по решениям КДК УАФ о наказании двух своих игроков – Богдана Леднева и Ловро Цвека. Напомним, что Леднев за специально полученный "горчичник" отхватил лишний матч дисквалификации, а Цвек за нарушение на Сидорчуке в матче с "Динамо" в прошлом туре УПЛ схлопотал три встречи "вне игры".

"Заря" возмущена быстрым и предвзятым рассмотрением дел по игрокам клуба. Одного из дел вообще не должно было быть, последствием чего стали необоснованные и несправедливые решения", – сказано в обращении .

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Клуб указывает, что информация о наказании футболистов была размещена 18 июня в 12.20, но луганчане пока не получили решения по этим делам. "Заря" сообщает, что получила информацию от КДК об открытии дел по Ледневу и Цвеку 16 июня в 19.06. 17 июня луганский клуб отправил КДК позицию клуба и игроков по этому делу.

"Создается впечатление, что ни аргументы клуба, ни фактические обстоятельства дел не были рассмотрены и учтены при принятии решений", – пишет "Заря".

Отмечается, что Цвек после матча в телефонном режиме принес извинения Сергею Сидорчуку за нанесенную травму. "Заря" обращает внимание на состояние поля после сильного дождя – игрокам нужно было время, чтобы приспособиться к новым условиям.

Реклама Сидорчук, травма в матче "Заря" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По мнению клуба, Цвек менее чем за 6 минут после выхода на замену не успел почувствовать состояние газона и приспособиться к нему. Действия Ловро были совершены во время спортивной борьбы и не несли умышленный характер с нанесением травмы. "Заря" считает, что обстоятельства эпизода не снимают ответственности с футболиста, но степень вины не соответствует трехматчевой дисквалификации.

Богдан Леднев / Фото: Getty Images

А вот дело Леднева вообще не должно было рассматриваться КДК. Основанием к его открытию стали слова Игоря Цыганыка в эфире "Профутбола" 7 июня. И согласно дисциплинарным правилам УАФ, КДК может по собственной инициативе открывать дело после сообщения из общедоступных источников. Однако также в правилах указано, что комитет может открыть производство в течение 5 дней после того, как КДК стало известно о фактах возможного нарушения.

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Виктор Скрипник и Богдан Леднев / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

"Заря" сообщает, что КДК открыл дело по Ледневу спустя 9 дней после слов Цыганыка. По мнению клуба, рассмотрение дела и решение по двухматчевой дисквалификации – неправомерные. Также клуб подал объяснение по желтой карточке Леднева в матче с "Колосом" (1:0), получение которой КДК посчитал намеренным. Целью этого нарушения было удержание счета.

"Заря" сообщает, что по условиям аренды, Леднев имеет право играть с "Динамо". Также клуб указывает, что футболист вернется в киевский клуб по окончанию аренды летом, поэтому итоговое место "Зари" в таблице для него не имеет значения.

Реклама / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

Луганчане считают, что в украинском футболе постоянно случаются эпизоды, когда футболисты умышленно получают желтые для пропуска матча, но КДК на это не реагирует. Также по мнению "Зари", КДК выборочно реагирует на сообщения СМИ о возможных нарушениях правил. Как пример приводятся слова Цыганыка о фоле Томаша Кендзеры в матче с "Зарей", за который тот получил желтую, но мог бы быть и удален.

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Луганский клуб также считает, что комитет арбитров УАФ не отреагировал на слова Цыганыка о возможной игре рукой Дениса Попова в своей штрафной в матче с "Зарей". "Заря" считает, что КДК должен срочно, уже 19 июня, пересмотреть дело Леднева. Также клуб отмечает, что итоги сезона УПЛ должны определяться на поле, а не в СМИ или во время бюрократических процедур.





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