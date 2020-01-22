"Заря" выиграла два спарринга за один день с общим счетом 5:0

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" провела два спарринга за один день за тренировочном сборе в Турции, и оба выиграла. Утром команда Виктора Скрипника разгромила "Нефтчи" из Киргизии – 4:0. Дубль записал на свой счет Максим Лунев, дебютный гол забил новичок "Зари" хорват Ловро Цвек, еще одним мячом отличился Дмитрий Хомченовский.

"Заря" – "Нефтчи" – 4:0

Голы: Хомченовский (44), Лунев (71, 82), Цвек (77)

"Заря": Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Цыганикс, Максим Лунев.

Ранее мы писали, что "Заря" подписала экс-футболиста "Байера", который знает четыре языка. Андрейс Цыганикс пока не отличился результативными действиями.

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А немного позже Заря провела спарринг с польским "Лодзем". Судьбу этого матча определил единственный результативный удар Владислава Кочергина.

"Заря" – ЛКС "Лодзь" – 1:0

Гол: Кочергин (61)

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"Заря": Никита Шевченко, Александр Тымчик, Лазио, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Артем Громов.

Кстати, Назарий Русин намекнул на появление Скрипника у руля "Динамо". Нападающий "Динамо" Назарий Русин, комментируя свое возвращение из аренды в "Заре" в лагерь киевского клуба, заинтриговал болельщиков фразой о своем желании снова встретиться с главным тренером луганчан Виктором Скрипником.

Смотрите, как "Заря" играла в первой половине сезона:

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