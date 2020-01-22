Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Заря" выиграла два спарринга за один день с общим счетом 5:0

22 января, 16:21

Луганчане обыграли представителей Киргизии и Польши

/ Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Луганская "Заря" провела два спарринга за один день за тренировочном сборе в Турции, и оба выиграла. Утром команда Виктора Скрипника разгромила "Нефтчи" из Киргизии – 4:0. Дубль записал на свой счет Максим Лунев, дебютный гол забил новичок "Зари" хорват Ловро Цвек, еще одним мячом отличился Дмитрий Хомченовский.

"Заря" – "Нефтчи" – 4:0
Голы: Хомченовский (44), Лунев (71, 82), Цвек (77)

"Заря": Заури Махарадзе (Даниил Хмеловский, 60), Никита Каменюка, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Игорь Чайковский, Ловро Цвек, Дмитрий Хомченовский, Владимир Белоцерковец, Андрейс Цыганикс, Максим Лунев.

Ранее мы писали, что "Заря" подписала экс-футболиста "Байера", который знает четыре языка. Андрейс Цыганикс пока не отличился результативными действиями.

Реклама

А немного позже Заря провела спарринг с польским "Лодзем". Судьбу этого матча определил единственный результативный удар Владислава Кочергина.

"Заря" – ЛКС "Лодзь" – 1:0
Гол: Кочергин (61)

В тренде
Жуткие авиакатастрофы в спорте: от людоедства в Уругвае до случая над небом Украины
Эмилиано Сала

"Заря": Никита Шевченко, Александр Тымчик, Лазио, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Артем Громов.

Кстати, Назарий Русин намекнул на появление Скрипника у руля "Динамо". Нападающий "Динамо" Назарий Русин, комментируя свое возвращение из аренды в "Заре" в лагерь киевского клуба, заинтриговал болельщиков фразой о своем желании снова встретиться с главным тренером луганчан Виктором Скрипником.

Смотрите, как "Заря" играла в первой половине сезона:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

товарищеский матч Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" подписало бразильца с украинскими корнямиФутбол
"Динамо" – "Легия": видеотрансляция первого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" смирилось с потерей форварда из-за допинга: в клубе рассчитывают на другого футболистаЧУ по футболу
"В день, когда он отдыхал, погибло двое бойцов": украинский клуб уволил игрока за поездку в РоссиюЧУ по футболу
"Динамо" отсеяло двух скандальных форвардов: список Михайличенко на первый сбор-2020ЧУ по футболу
"Люблю выпить, вопросов нет, но какой я алкоголик?": Милевский возмущен мнением о себеЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...