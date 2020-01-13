"Заря" вышла из отпуска с двумя новичками: среди них – племянник украинского журналиста

В понедельник, 13 января, луганская "Заря" завершила отпуск. Команда проведет недельный втягивающий сбор в Запорожье до 17 января, после чего отправится на первый сбор в Турцию. Он продлится до 30 января. Вместе с командой будут работать три потенциальных новичка – бразилец Каду и латвиец Андрейс Цыганикс уже прибили в расположение клуба, сенегалец присоединится в ближайшее время.
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- Имя и фамилия: Андрейс Цыганикс
- Гражданство: Латвия
- Дата рождения: 12.04.1997 года
- Позиция: Атакующий полузащитник
- Рост: 173 см
- Вес: 68 кг
- Экс-клуб: РФШ (Латвия)
Выступал за клубы: "Байер", "Виктория", "Шальке" (все – Германия), голландский "Камбюр", а экс-клубом игрока был латвийский РФШ. В сети сообщали, что он является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганика.
- Имя и фамилия: Карлос Эдуарду Антонио дос Сантос (Каду)
- Гражданство: Бразилия
- Дата рождения: 08.09.1996
- Позиция: Опорный полузащитник
- Рост: 180 см
- Вес: 70 кг
- Экс-клуб: "Жоинвиль" (Бразилия)
Игрок выступал за клубы: "Жоинвиль", "Линенсе", "Парана" и "Санта Круз".
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Отметим, что после первого сбора команда получит два дня выходных, а затем 2 февраля снова улетит в Турцию на вторую часть подготовки. 15 февраля команда вернется в Украину и будет готовиться к первому официальному матчу сезона против "Мариуполя".
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