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"Заря" вышла из отпуска с двумя новичками: среди них – племянник украинского журналиста

13 января, 15:31

Луганский клуб проведет два сбора в Турции

Андрейс Цыганикс и Каду

Андрейс Цыганикс и Каду / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В понедельник, 13 января, луганская "Заря" завершила отпуск. Команда проведет недельный втягивающий сбор в Запорожье до 17 января, после чего отправится на первый сбор в Турцию. Он продлится до 30 января. Вместе с командой будут работать три потенциальных новичка – бразилец Каду и латвиец Андрейс Цыганикс уже прибили в расположение клуба, сенегалец присоединится в ближайшее время.

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  • Имя и фамилия: Андрейс Цыганикс
  • Гражданство: Латвия
  • Дата рождения: 12.04.1997 года
  • Позиция: Атакующий полузащитник
  • Рост: 173 см
  • Вес: 68 кг
  • Экс-клуб: РФШ (Латвия)

Выступал за клубы: "Байер", "Виктория", "Шальке" (все – Германия), голландский "Камбюр", а экс-клубом игрока был латвийский РФШ. В сети сообщали, что он является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганика.

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  • Имя и фамилия: Карлос Эдуарду Антонио дос Сантос (Каду)
  • Гражданство: Бразилия
  • Дата рождения: 08.09.1996
  • Позиция: Опорный полузащитник
  • Рост: 180 см
  • Вес: 70 кг
  • Экс-клуб: "Жоинвиль" (Бразилия)

Игрок выступал за клубы: "Жоинвиль", "Линенсе", "Парана" и "Санта Круз".

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Отметим, что после первого сбора команда получит два дня выходных, а затем 2 февраля снова улетит в Турцию на вторую часть подготовки. 15 февраля команда вернется в Украину и будет готовиться к первому официальному матчу сезона против "Мариуполя".

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чемпионат Украины Заря Луганск

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

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