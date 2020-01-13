"Заря" вышла из отпуска с двумя новичками: среди них – племянник украинского журналиста

Андрейс Цыганикс и Каду / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В понедельник, 13 января, луганская "Заря" завершила отпуск. Команда проведет недельный втягивающий сбор в Запорожье до 17 января, после чего отправится на первый сбор в Турцию. Он продлится до 30 января. Вместе с командой будут работать три потенциальных новичка – бразилец Каду и латвиец Андрейс Цыганикс уже прибили в расположение клуба, сенегалец присоединится в ближайшее время.

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Имя и фамилия: Андрейс Цыганикс

Андрейс Цыганикс Гражданство: Латвия

Латвия Дата рождения: 12.04.1997 года

12.04.1997 года Позиция: Атакующий полузащитник

Атакующий полузащитник Рост: 173 см

173 см Вес: 68 кг

68 кг Экс-клуб: РФШ (Латвия)

Выступал за клубы: "Байер", "Виктория", "Шальке" (все – Германия), голландский "Камбюр", а экс-клубом игрока был латвийский РФШ. В сети сообщали, что он является племянником известного украинского журналиста Игоря Цыганика.

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Имя и фамилия: Карлос Эдуарду Антонио дос Сантос (Каду)

Карлос Эдуарду Антонио дос Сантос (Каду) Гражданство: Бразилия

Бразилия Дата рождения: 08.09.1996

08.09.1996 Позиция: Опорный полузащитник

Опорный полузащитник Рост: 180 см

180 см Вес: 70 кг

70 кг Экс-клуб: "Жоинвиль" (Бразилия)

Игрок выступал за клубы: "Жоинвиль", "Линенсе", "Парана" и "Санта Круз".

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Отметим, что после первого сбора команда получит два дня выходных, а затем 2 февраля снова улетит в Турцию на вторую часть подготовки. 15 февраля команда вернется в Украину и будет готовиться к первому официальному матчу сезона против "Мариуполя".

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