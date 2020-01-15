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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Защитник "Динамо" пропустит две игры на сборах команды в Турции

15 января, 19:42

Денис Попов должен вернуться в строй 21 января

Денис Попов в матче с Копенгагеном

Денис Попов в матче с Копенгагеном / Фото: Facebook

Защитник "Динамо" Денис Попов в ближайшие пять дней будет тренироваться индивидуально, сообщает "Динамо" Киев от Шурика".

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Попов пропустит спарринги против "Легии" (19 января) и "Нефтчи" (20 января). В этом сезоне 20-летний футболист забил два гола в 10 матчах. На первом сборе подопечные Алексея Михайличенко планируют провести шесть контрольных матчей.

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А вот вингер сборной Люксембурга Жерсон Родригес отсутствует в числе игроков, которые с "Динамо" едут на первый сбор в Турцию. Ранее мы сообщали, что опального Родригеса "Динамо" выставит на трансфер. По данным СМИ, он "неоднократно приезжал на тренировки с перегаром".

Кстати, также вне списка игроков "Динамо" на сборе оказался вице-чемпион Кубка Либертадорес – перуанский защитник Карлос Самбрано, который ищет возможности для трансфера. Как мы писали ранее, Самбрано может перейти в клуб "Альянса Лима" из чемпионата Перу.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы-2019/2020

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чемпионат Украины Динамо Киев Денис Попов

Источник: Сегодня|Спорт

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