Защитник "Динамо" удивил ответом на вопрос "Кем бы стал, если бы не футбол?"

Виталий Миколенко / Фото: Facebook

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Самый дорогой защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, которого авторитетный портал Transfermarkt оценивает в шесть миллионов евро, рассказал о том, кем бы он стал, если бы футбол. 20-летний левый бек сборной Украины, цепкость которого после лиссабонского матча отбора Евро-2020 (0:0) отметил сам Криштиану Роналду, назвал довольно необычную профессию. Ранее забивной защитник "Динамо" сравнил Михайличенко с Кварцяным.

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Миколенко против Роналду / Фото: Getty Images

"Кем стал бы, если бы не был футболистом?Тамадой каким-то, – признался Виталий Миколенко. – Петь песни в караоке – вот это мое. Чуть стесняюсь, но людей мог бы повеселить. Наверное, на свадьбах бы выступал"

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При этом, отвечая на вопрос о своих любимых исполнителях, Виталий Миколенко назвал следующую тройку: "T-Fest, Скриптонит и Баста".

Смотрите, как Миколенко забивает за "Динамо"

Ранее сообщалось, что "Динамо" отказалось продавать Миколенко за 15 миллионов евро. "Летом было предложение от европейского клуба. Сразу же последовал отказ. Игорь Суркис никогда не отпускает ведущих игроков-украинцев в таком возрасте за такие деньги. Наверняка ценник будет висеть под 20 миллионов", – сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Также мы рассказывали, кому отдал свое сердце самый дорогой защитник "Динамо" Миколенко. 19-летняя Виктория Ассорова несколько лет назад окончила школу в Симферополе, а своим родным городом называет Минеральные Воды в Ставропольском крае. Своих подписчиков и, вероятно, самого Виталия Миколенко Виктория поражает прежде всего естественностью – никакого силикона и обворожительная улыбка! А еще она невероятно похожа на певицу Анжелику Варум.

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