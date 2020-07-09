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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Защитник "Динамо" за прием из карате против игрока "Шахтера"получил два матча дисквалификации

9 июля, 14:06

Александр Трикиша Александр Трикиша

Хорватский защитник получил дополнительное наказание за прямую красную карточку в "украинском классико"

Защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич получил два матча дисквалификации за удаление в матче чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (2:3) на прошлых выходных, сообщается на официальном сайте УАФ. Напомним, на последних минутах матча хорват грубо влетел в Алана Патрика и сразу же увидел перед собой красную карточку.

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Футболист уже пропустил финальный матч Кубка Украины против "Ворсклы", поэтому ему остается отсидеть одну встречу Премьер-лиги. Таким образом, он не поможет "Динамо" в поединке с "Александрией", который состоится 12 июля.

Правда, особой потерей для команды Алексея Михайличенко Пиварич не станет. В текущем сезоне 31-летний защитник провел всего три матча во всех турнирах, а матч против "Шахтера" был для него первым в текущем сезоне Премьер-лиги. Ранее мы писали, что вице-чемпион мира хочет остаться в "Динамо" – в этом году в первый класс должна идти его дочка. Хорватский защитник практически не выходит на поле, но его все устраивает в Украине.

Напомним, что ранее КДК УАФ исключил "Карпаты" из Премьер-лиги. В оставшихся матчах команде будет засчитано техническое поражение. Львовяне дважды подряд не явились на матчи без уважительной причины.

Прямые трансляции матчей чемпионата Украины можно смотреть на сайте Oll.tv.

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Смотрите, как "Динамо" без Пиварича завоевало Кубок Украины:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
29
24
3
2
72
22
50
75
Забитые 72
Пропущеные 22
Разница 50
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
3
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
4
ЗаряЗаряЗар
29
16
6
7
46
25
21
54
Забитые 46
Пропущеные 25
Разница 21
Результаты последних матчей: Н Н В П В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П П П П
6
КолосКолосКол
29
9
2
18
31
55
-24
29
Забитые 31
Пропущеные 55
Разница -24
Результаты последних матчей: П В П П П
7
МариупольМариупольМар
29
10
9
10
35
41
-6
39
Забитые 35
Пропущеные 41
Разница -6
Результаты последних матчей: В В В Н Н
8
Днепр-1Днепр-1Дне
28
11
4
13
36
40
-4
37
Забитые 36
Пропущеные 40
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П В В
9
ВорсклаВорсклаВор
28
7
7
14
22
43
-21
28
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н В Н Н
10
ОлимпикОлимпикОли
28
6
6
16
23
45
-22
24
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н В Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
29
5
9
15
22
47
-25
24
Забитые 22
Пропущеные 47
Разница -25
Результаты последних матчей: Н Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
26
2
9
15
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П Н П Н Н

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чемпионат Украины Динамо Киев КДК ФФУ Йосип Пиварич

Источник: Сегодня|Спорт

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