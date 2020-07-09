Защитник "Динамо" за прием из карате против игрока "Шахтера"получил два матча дисквалификации

Защитник киевского "Динамо" Йосип Пиварич получил два матча дисквалификации за удаление в матче чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (2:3) на прошлых выходных, сообщается на официальном сайте УАФ. Напомним, на последних минутах матча хорват грубо влетел в Алана Патрика и сразу же увидел перед собой красную карточку.

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Футболист уже пропустил финальный матч Кубка Украины против "Ворсклы", поэтому ему остается отсидеть одну встречу Премьер-лиги. Таким образом, он не поможет "Динамо" в поединке с "Александрией", который состоится 12 июля.

Правда, особой потерей для команды Алексея Михайличенко Пиварич не станет. В текущем сезоне 31-летний защитник провел всего три матча во всех турнирах, а матч против "Шахтера" был для него первым в текущем сезоне Премьер-лиги. Ранее мы писали, что вице-чемпион мира хочет остаться в "Динамо" – в этом году в первый класс должна идти его дочка. Хорватский защитник практически не выходит на поле, но его все устраивает в Украине.

Напомним, что ранее КДК УАФ исключил "Карпаты" из Премьер-лиги. В оставшихся матчах команде будет засчитано техническое поражение. Львовяне дважды подряд не явились на матчи без уважительной причины.

Прямые трансляции матчей чемпионата Украины можно смотреть на сайте Oll.tv.

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Смотрите, как "Динамо" без Пиварича завоевало Кубок Украины:

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