Защитник киевского "Динамо" собирается уехать в чемпионат США

Перуанец Карлос Самбрано не сыграл за основную команду клуба ни одного матча

Карлос Самбрано / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано в ближайшее время покинет украинскую команду. 30-летний перуанец перейдет в американский "Лос-Анджелес Гэлакси", выступающий в MLS, пишут южноамериканские СМИ. Ранее мы сообщали, что Самбрано критикует "Динамо".

Говорят, что клуб из США договорился с "Динамо" о переходе игрока. Детали сделки пока что неизвестны, причем неясно, будет ли это выкуп Карлоса или снова выступление на правах аренды. Контракт перуанца рассчитан до декабря 2021 года. Ранее Самбрано отклонил предложения двух зарубежных клубов. Также сообщали, что его хочет арендовать перуанский клуб "Альянса Лима".

Напомним, защитник переехал в Киев в начале 2018 года, но за почти два года так и не дебютировал за первую команду украинского клуба. Лишь раз он попал в заявку на матч – с "Карпатами". В сезоне 2018/19 он играл в аренде в швейцарском "Базеле", а летом вместе со сборной Перу дошел до финала Кубка Америки. В решающем матче его сборная уступила лишь Бразилии.

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В ноябре Самбрано обвинили в избиении несовершеннолетней во время поездки в Перу.

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