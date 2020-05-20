Защитник сборной Украины продолжит карьеру в Бельгии: клубы заканчивают торги, известна цена

Эдуард Соболь получит контракт на четыре года в "Брюгге"

Проясняется будущее 25-летнего украинского защитника Эдуарда Соболя. Права на футболиста принадлежат донецкому "Шахтеру", но парень почти всю профессиональную карьеру провел в аренде: в "Металлисте", "Заре", чешских "Славии" и "Яблонце", бельгийском "Брюгге". Именно в Бельгии Эдуард провел последний сезон. На днях чемпионат там наконец официально завершили: в Бельгии коронавирус победил футбол, Соболь с "золотом", а Яремчук и компания – в Лиге чемпионов.

Игра Эдуарда впечатлила руководство "Брюгге" – и клуб предложил ему полноценный контракт на четыре года! Сам футболист тоже доволен:

"Брюгге" хочет продолжить со мной сотрудничество и планирует выкупить мой контракт у "Шахтера". Сейчас переговоры с "горняками", которым я принадлежу, на завершающем этапе. В "Брюгге" меня все устраивает. Я хочу здесь играть, прогрессировать и приносить пользу команде. Когда я приходил в "Брюгге", поставил себе цель, закрепиться здесь, а когда клуб оказался заинтересован в моей персоне, это только добавило мне энергии в работе".

"Шахтер" просит за Соболя четыре миллиона евро, а "Брюгге" пытается снизить цену хотя бы на полмиллиона. Думается, на днях клубы сойдутся в цене, такая "мелочь" не станет преградой для перехода футболиста.

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Ранее игрок сборной Украины рассказал о карантине в Бельгии.

Смотрите, как Эдуард "отличился" еще во времена выступления в чемпионате Украины за "Зарю"

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