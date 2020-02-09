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Защитник "Шахтера", которого хотел "Арсенал", совершил чудо на тренировке: смотрите видео

9 февраля, 22:05

Николай Матвиенко переквалифицировался во вратаря и эффектно отбил удар с 11-метровой отметки

Донецкий "Шахтер" вернулся в Украину после второго сбора в Турции. Перед отлетом "Шахтер" обыграл "Вентспилс" 1:0 благодаря голу Маркоса Антонио с пенальти. Однако не только этим 11-метровым отметилось завершение турецкого сбора "горняков".

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Перед возвращением на родину игроки "Шахтера" решили немного покуражиться, устроив батл пенальтистов. В нем приняли участие один из вратарей дончан Алексей Шевченко, а также защитники команды Николай Матвиенко и Сергей Кривцов.

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Кривцов пропустил пенальти от Шевченко и сам не смог отбить его удар. Что интересно, Матвиенко, которого молва активно сватала этой зимой в лондонский "Арсенал", подсечкой наподобие "паненки" также не сумел огорчить Шеву – кипер справился с хитрым приемом Николая. Однако после этого, встав "в рамку", Матвиенко в великолепном прыжке отбил удар Шевченко, достав мяч в самом уголке ворот!

Николай Матвиенко. Фото – официальный сайт ФК "Шахтер"

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Кривцов попытался было оспорить действия Матвиенко в роли кипера, заявив, что тот еще до удара покинул линию ворот. На что Николай отреагировал с юмором: "Куда я вышел? Это твоя машина ко мне уже выехала!"

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал в Турции "Вентспилс"

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сборы чемпионат Украины Шахтер Донецк пенальти Николай Матвиенко

Источник: Сегодня|Спорт

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